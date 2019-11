Alertan que tormentas podrían "generalizarse" en Entre Ríos y otras provincias

En una jornada donde en la capital entrerriana se han alternado minutos de sol, con otros de lluvia y tormentas eléctricas, el Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta que por "tormentas fuertes" para el centro y norte de Entre Ríos, este de Chaco, este de Córdoba, Corrientes, sur de Misiones y centro y norte de Santa Fe.El organismo precisó que "el norte de Santa Fe y el norte y centro de Corrientes están siendo afectadas por áreas de tormentas"., durante el transcurso del día de hoy lunes 4, siendo algunas localmente fuertes, acompañadas de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. No se descartan mejoramientos temporarios".Según el pronóstico, mañana mejoraría y luego no se esperan lluvias en Entre Ríos al menos hasta el fin de semana.Finalmente, sobre el centro y este de Formosa, norte de Misiones, este de Santiago del Estero y centro de Chaco, "si bien se pueden desarrollar áreas de tormentas, éstas por el momento no revestirán características de alerta, por lo que se determina el cese para estas regiones".