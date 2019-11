La segunda autopsia al niño Diego Román arrojó importantes novedades

Estaba con vida

Ataque de los perros

Tragedia

"No se constataron lesiones producto de violencia física de índole mecánica manual y/o instrumental", asegura el informe preliminar emitido por los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que realizaron la segunda autopsia sobre el cadáver de Diego Román, el niño que sufrió una "muerte violenta" en la zona rural de la localidad de Recreo."Durante el examen traumatológico, se han observado múltiples lesiones de tipo punzantes, desgarradas, contusas y excoriativas. Las lesiones presentan bordes irregulares, desgarrados, o tienen ambas características. El mayor número de lesiones afecta la piel, el tejido celular subcutáneo y planos musculares superficiales, con predominio en los cuatro miembros. No se constataron lesiones penetrantes en la cavidad craneal, torácica, abdominal y pelviana", agrega el documento que trascendió en las últimas horas.Los forenses aseguraron además que todas estas heridas fueron sufridas por el niño cuando todavía estaba con vida y que su fallecimiento sobrevino después de la agresión, en un lapso no mayor a los diez minutos, indicóEstas conclusiones descartarían que el menor de edad haya sido apuñalado con un cuchillo o un arma blanca similar, antes de la acción de los animales. A diferencia de lo señalado por el médico forense del Poder Judicial de la provincia, Pascual Pimpinella, estos profesionales no mencionan herida "cortante" alguna.Cabe recordar que una de las hipótesis que maneja la fiscalía apunta a que se trató del ataque de una jauría de perros de la zona. Esta teoría fue abonada por peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) que analizó la escena del crimen e hizo un relevamiento de todos los canes que habitan en las inmediaciones del hallazgo.Desde el entorno del fiscal Andrés Marchi se mostraron prudentes con respecto a estas revelaciones y aseguraron que el funcionario del Ministerio Público de la Acusación no descarta ninguna hipótesis.Además, resta conocer los informes solicitados a un perito de Gendarmería Nacional y a otro de parte, ofrecido por la querella. Ambos profesionales participaron de la autopsia realizada en la morgue de la CSJN.Dieguito desapareció el miércoles 3 de julio en horas de la tarde, mientras jugaba con amigos en un campito de calle Menchaca, al noreste de la ciudad de Recreo.Según se reconstruyó luego gracias a testigos, ese día el niño había ido a la escuela por la mañana y luego a la casa de un amiguito, junto con el cual se fue a jugar al descampado.Esa fue la última vez que se lo vio con vida.Todas las versiones indican que se escondió en medio de un cañaveral aledaño al campito donde se divertían.Su cuerpo fue hallado al día siguiente, unos cuantos metros campo adentro.