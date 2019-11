Pagos de Anses: Cronogramas de jubilaciones, AUH y otros beneficios

La Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) confirmó el calendario de pagos de todas las asignaciones que se percibirán durante este mes. La información detalla las fechas correspondientes a cada grupo de beneficiarios según la terminación de su número de documento.



Hoy empieza el pago con las Pensiones no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.



DNI terminados en 4, 5, 6 y 7 cobrarán el martes 5; y en 8 y 9, el jueves 7.



La Anses, especificó que las pensiones no contributivas se otorgan a beneficiarios que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva).



Jubilados y pensionados con haberes menores a $14.705:



Viernes 8 de noviembre DNI terminado en 0

Lunes 11: 1

Martes 12: 2

Miércoles 13: 3

Jueves 14: 4

Viernes 15: 5

Martes 19: 6

Miércoles 20: 7

Jueves 21: 8

Viernes 22: 9.



Jubilados y pensionados con haberes superiores a $14.705:

Lunes 25: 0 y 1

Martes 26: 2 y 3

Miércoles 27: 4 y 5

Jueves 28: 6 y 7

Viernes 29: 8 y 9



Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo



Pago en bancos: DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8 de noviembre; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.



Pago por correo: documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.



Asignación por embarazo

Las beneficiarias que cobran en bancos, lo harán el viernes 8 de noviembre quienes tengan DNI terminados en 0; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.



Quienes cobren por correo, documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.



Asignación por Prenatal y Maternidad



Cobrarán el viernes 8 quienes tengan documentos terminados en 0 y 1; el lunes 11, DNI terminados en 2 y 3; el martes 12, en 4 y 5; el miércoles 13, en 6 y 7; y el jueves 14, en 8 y 9.



Fondo de Desempleo

Se abonará a los beneficiarios del Plan 1, DNI terminados en 0 y 1 el viernes 22 de noviembre; en 2 y 3 el lunes 25; en 4 y 5 el martes 26; en 6 y 7 el miércoles 27 y en 8 y 9 el jueves 28. El Plan 2, se pagará desde el lunes 4, hasta el lunes 11.