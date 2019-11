Alerta por tormentas para Entre Ríos y otras siete provincias: Cuándo mejoraría

La mayor parte de Entre Ríos sigue en alerta por tormentas fuertes. Si bien no se descartan mejoramientos temporarios, sigue latente la posibilidad de que haya granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y principalmente abundante caída de agua.El informe del Servicio Meteorológico Nacional emitido a las 4.30 alerta sobre la posibilidad de tormentas fuertes en el centro y este de Chaco, este de Córdoba, Corrientes,, centro y este de Formosa, Misiones, centro y norte de Santa Fe y este de Santiago del Estero.Asimismo, alerta que algunas tormentas podrían ser "localmente fuertes acompañadas de caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos". No se descartan mejoramientos temporarios.Mientras tanto, según el pronóstico, mañana mejoraría y luego no se esperan lluvias en Entre Ríos al menos hasta el fin de semana.