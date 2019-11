Facebook e Instagram prohíben "uso sugerente" de emojis considerados inadecuados

Las redes sociales Facebook e Instagram plantearon que a partir de ahora se debe moderar el uso de los emojis que representan a la berenjena, el durazno y las gotas de agua ya que su uso en los mensajes y publicaciones de los diferentes usuarios suele ser con uso sugerente sexual o de doble sentido, algo que a Mark Zuckerberg no parece simpatizarle.



"Establecimos un límite cuando el contenido facilita, fomenta o coordina encuentros sexuales entre adultos. También restringimos el lenguaje sexual explícito que pueda conducir a servicios sexuales", agregó la red social Facebook en las normas comunitarias relacionada con los contenidos no aceptados.



Según informó La Nación, la actualización de las nuevas normas comenzó a impactar entre los creadores de contenido adulto, que comenzaron a registrar el bloqueo de sus publicaciones tanto en Facebook como en Instagram.



Además, XBIZ, un sitio que cubre las noticias de la industria del contenido adulto, reportó estos cambios en los últimos dos meses y cuestionó la utilidad de las medidas, ya que podrían provocar falsos reportes en situaciones fuera de contexto por utilizar una expresión o un emoji considerado inadecuado por la compañía.



Los emojis son usados por muchos usuarios para enriquecer el mensaje o para enfatizar lo que se dice. Aunque no siempre se tiene un uso con intencionalidad sexual, es importante moderar la utilización de los mismos ya que a muchas personas podría no gustarle en absoluto encontrarse con ese tipo de contenido.