Murió uno de los ancianos que habían sido abandonados por su hijo en un bar

Este viernes se conoció la muerte de Hugo González, quien en junio de este año fue conocido por un tristísimo episodio: su hijo lo abandonó a él y a su esposa , tras haber sido desalojados de su departamento. El matrimonio estuvo unas siete horas esperándolo en un bar y el caso se difundió por medios nacionales.La muerte de Hugo trascendió a partir de un posteo en Facebook de Juan Carlos Rodríguez, el cordobés que ofreció llevárselos a vivir con él cuando se enteró de la historia del abandono.Desde el hogar Español donde vivía la pareja, confirmaron el deceso producto de un problema cardíaco, luego de haberse recuperado de una fractura de cadera.Hugo falleció el 20 de octubre, Día de la Madre, después de una semana internado en el área de Coronaria del sanatorio Plaza, por una patología que arrastraba hacía tiempo. El otro hijo de González decidió que pasara sus últimos días en el hogar, junto con Hilda, quien no lo dejó solo ni un momento y a quien se la escucha lamentar que su esposo no haya podido disfrutar del "paraíso" que habían encontrado en el hogar de zona sur."Al menos pudimos brindarle paz que tanto necesitaba", destacaron desde el hogar Español, que funciona en Uriburu al 3800.Ahora Hilda, contaron, transita el duelo acompañada del personal del hogar y de una amiga que se hizo ahí adentro, entre talleres de canto y pintura.Hilda y Hugo habían sido abandonados en un bar el 5 de junio pasado. Ambos esperaron más de siete horas que su hijo regresara a buscarlos al local donde los había dejado a la hora del almuerzo. Ese mismo día los habían desalojado del departamento que alquilaban, pero ellos no lo sabían. (Rosario 3)