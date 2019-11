"El bullying está y tenemos que parar con esto", dijo un alumno de Concordia

La Escuela Técnica Nº1 "Brigadier General Pascual Echagüe" de Concordia está de duelo por el fallecimiento del menor de 13 años, quien se había disparado en la sien con el arma reglamentaria de su padre. Tras su muerte, se supo que su madre había hecho reclamos en el establecimiento donde concurría el menor porque era víctima de bullying; y en igual sentido se manifestaron otros padres de la comunidad educativa.Este jueves, un cartel en la puerta de la escuela decía "Cerrado por duelo", mientras un grupo de alumnos de los cursos terminales, miraban el escrito, como esperando alguna respuesta."El bullying es uno de los tantos temas que están en los proyectos institucionales y en acuerdos de convivencia de las escuelas entrerrianas porque es uno de los ejes transversales de la política educativa de Entre Ríos, se aborda con diferentes estrategias y diversas alternativas durante todo el año pero seguro que con el ámbito de violencia que estamos viviendo como sociedad, los adultos tenemos que repensarnos cómo nos estamos manejando y cómo estamos llevando a cabo estas estrategias, si son suficientes y superadoras", dijo Griselda Di Lello, Directora Departamental de Escuelas al ser consultada por la muerte del alumno de la ENET N° 1."El miércoles estuvimos junto a un grupo de padres preocupados, desbastados y pidiendo respuestas que por ahí tenemos que construir juntos y con una reflexión anterior, cuando la escuela se entera a través de la mamá, tomo cartas en el asunto, está todo documentado el trabajo que se ha venido haciendo con padres, talleres superadores de esta cuestión y de acuerdo a lo que indica la guía de acción a realizarse y llevar a cabo en estos casos con profesionales expertos en el tema. Esto fue anterior a lo sucedido y posterior a lo sucedido se fueron realizando talleres, trabajos con psicólogos que están interviniendo". Sin dudas lo hecho no dio resultados y la muerte del chico de 13 años no se pudo evitar.Di Lello explicó que cuando en la escuela recibieron la denuncia abordaron el tema inmediatamente y consta en la documentación "yo tengo toda la documentación que estoy elevando a mis superiores al Consejo de Educación; la escuela en esa instancia actúa como lo indica la guía de acción, comunicándose con los padres, reuniéndose con todos tanto los que realizan la acción como los que reciben, son chicos de 13 años. Se efectúan acciones en conjunto con padres y alumnos, se realizan acciones con docentes, se siguió todos los pasos que se deben seguir en esta situación", detalló."Todo queda sentado en actas pero después no se trabaja", se escuchó decir a una madre durante la protesta que realizaron en el establecimiento donde iba el menor fallecido.Di Lello hizo un llamado a los padres a involucrase a tratar el tema. "Acá debemos aceitar las redes, porque esto no es un trabajo de la escuela sola y no es que la escuela se saque el lazo, sino que este es un trabajo de todas las instituciones que estamos mirando a nuestros jóvenes y que somos responsables de nuestra juventud y las familias, también debe haber sanciones, tiene que haber porque no tenemos que temer al tema de sancionar para poder movilizar a ese adolescente que lo que están haciendo no es lo correcto. Creo que a través de estas medidas correctivas y siendo firmes como adultos para poder re direccionar estas conductas con firmeza, de manera tal que nuestros adolescentes puedan llegar a internalizar lo que están haciendo y empezar a generar el sentido de responsabilidad que muchas veces por su edad y su tiempo de madurez, no lo tienen", sostuvo a El Sol.