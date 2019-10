Niño necesita una cirugía urgente pero la obra social se la niega

Benjamín Bogarín tiene 7 años. Nació en Rosario con una discapacidad congénita llamada espina bífida y debería haber sido operado antes del 25 de octubre porque necesita una ampliación de vejiga. La cirugía nunca no se concretó debido a que la obra social no la autorizó. Sus padres recurrirán a la Justicia.



Mariana Ferreyra, madre del pequeño contó que Benjamín, nació con una discapacidad, luxación de caderas y vejiga neurogénica. A los seis meses de vida lo tuvieron que operar. Y ahora es necesario volverlo a intervenir quirúrgicamente para que su vejiga pueda funcionar con normalidad.



La cirugía debe realizarse con premura, pero en la Obra Social del Personal de los Organismos de Control (Ospoce) aún no se la autorizaron y cada día se perjudica la salud del pequeño.



"Los médicos ya me dijeron que la operación no se puede dilatar más", expresó la mujer angustiada en diálogo con La Capital. El chico debería haber sido intervenido antes del 25 de octubre en el hospital Español. Aún sigue esperando.



"El 10 de octubre presenté todos los papeles en la obra social para la operación de mi hijo, pero no me contestaron nunca, y cuando fui me dijeron que volviera a entregar todo lo que ya les había dado", manifestó Ferreyra indignada.



Ayer, Mariana y su marido, Maximiliano Bogarín, presentaron una intimación a Ospoce para que autorice la operación. "Si no responden en 24 horas, presentaremos un recurso de amparo", manifestó la mujer, que también se reunió con el concejal del justicialismo, Roberto Sukerman, para plantear su pedido. Ni Mariana ni Maximiliano se van a resignar, porque la salud de su hijo está en juego.



Idas y vueltas sin soluciones



"Benjamín necesita una ampliación de la vejiga", explicó la madre, que ya había presentado todos los papeles a la prepaga Visitar. Allí le dijeron que el tema lo debía resolver Ospoce, a donde se dirigió a continuación. Allí le volvieron a pedir todos los papeles y ahora no responden ante sus pedidos desesperados.



"Yo sé que mi hijo está peor, porque la obra social está demorando esta operación que tanto necesita", apuntó Ferreyra y contó que "Benjamín tiene una sonda y ahora se empezó a orinar encima y con sangre. Es la cuarta vez que lo llevo a la guardia en los últimos días", expresó.



"El problema es que el nene tiene un músculo que presiona la vejiga y esto le provoca un sangrado", explicó la mamá.



Ferreyra ya tuvo problemas con la obra social para la cobertura de las rehabilitaciones que necesita Benjamín y para que le repusieran las sondas. "La ley de discapacidad no se cumple", afirmó la mamá.



Mientras tanto, Benjamín tuvo que dejar de asistir a la escuela, donde cursaba segundo grado, porque no puede contener la orina y se hace encima. Ahora los docentes están buscando alguna persona que pueda ir a darle clases su domicilio, para que el pequeño no pierda el año.



"Benjamín asistía a clases con sus muletas porque no puede caminar bien, y tenía excelentes notas. Sería una lástima que perdiera el año", dijo su mamá, que luchará con todas sus fuerzas para que operen a su hijo. (La Capital)