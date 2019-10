Video: Protestas en Latinoamérica: La experiencia de una chilena y una colombiana

, expusieron enel programa que se emite porcómo viven los hermanos latinoamericanos que residen en nuestro país las situaciones de conflicto social que atraviesan los países vecinos.En relación a las protestas en Chile, Contreras apuntó a la sumatoria por "la represión de la protesta ciudadana yporque era una sociedad muy acallada en la que fueron estudiantes secundarios, hace una década, los que levantaron el movimiento en búsqueda de la educación gratuita, el famoso pinguinazo, y nuevamente son ellos los que dan la patada inicial con respeto a la suba de tarifas para el transporte público, que es carísimo, de 80 pesos argentinos". Y continuó: "Además de impuestos más caros, y el pago de la educación y la salud que hacen que lo que queda para vivir sea bastante menor, por esos recortes".De acuerdo a lo que argumentó en relación al desencadenante de las protestas en el país trasandino, apuntó que "no fue solo por un tema por el transporte público, inició por un tema por el transporte público que fue mal abordado por el gobierno de Piñera, pero"El sistema de vida chileno, es duro. Todo lo que implica calidad de vida es caro, excepto las cosas materiales que son muy baratas porque Chile tiene tratado de libre comercio con muchos países", aclaró.Por su parte, Ballesteros, quien hace tres meses está de intercambio en la capital entrerriana, comentó que en Colombia también "se convocó al paro nacional por recortes en las ayudas a la universidad pública, además de reformas pensionales y las muertes de líderes sociales que no se investigan".En ese sentido, Contreras aclaró que, porque si normalmente estas endeudado por educación y salud e impuestos altos, el bienestar es estable".La universitaria colombiana, por su parte se mostró "sorprendida porque siendo extranjera, hice uso del sistema de salud y no tuve ningún problema más que pasar mi pasaporte para que atendieran, que las universidades son públicas y cualquiera puede acceder a ellas".En ese sentido, la joven bregó por "aceptar a quien viene de afuera porque son muy cerrados en cuanto a que solo ustedes pueden ser beneficiarios de lo que brinda su país".Sin embargo, destacó que tales "privilegios" en salud y educación, no serían tales "si los argentinos no hicieran reclamos o quejas, no se daría la dinámica de país que son hoy día", ya que de acuerdo a lo que diferenció con Colombia, "el problema en nuestro país es que hemos sido pueblos callados".Punto aparte, la artista, que hace 11 años reside en Paraná, destacó que Chile tiene "la misma Constitución que heredó la dictadura desde hace 30 años". A diferencia de "la constitución argentina contempla derechos sociales que son sumamente importantes para la ciudadanía, y son intocables".Ballesteros comentó sobre una situación de "incomodidad" cuando arribó a Migraciones. "La primera pregunta que me hicieron cuando pasé mi documento fue `colombiana, Ud. qué viene a hacer aquí, no será de las FARC´. Y las personas lo toman como una broma pero no saben que para mí es un tema doloroso y una realidad de mi país", explicó.Otras de las frases que le han manifestado, fue: "Tan lindo su acento, es de la tierra de Pablo Escobar". Aunque también destacó otro más positivo como "colombiana, tierra de grandes ciclistas".