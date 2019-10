¿Habrá que pagar por el almacenamiento de archivos en Gmail?

En los últimos días comenzó a circular la información de que Google comenzará a cobrar por el servicio de almacenamiento en la nube desde Gmail. Qué significa esta medida y cómo afecta a los usuarios.Según señala el sitio Iprofesional, la compañía comenzó a reducir algunas de sus ofertas de almacenamiento gratuito en los últimos meses en diferentes servicios. Lo que pretende con esto es alentar a los usuarios a suscribirse a su nuevo servicio Google One.Hasta ahora, cuando un usuario alcanza el límite de almacenamiento, tiene muy pocas opciones si no quiere perder los datos archivados. La solución pasa por pagar o arriesgarse a perder el acceso a correos electrónicos, fotos y documentos personales. Y aunque el costo para el usuario medio no es muy elevado, para Google esta suscripción puede generar miles de millones de dólares en ingresos adicionales.En Gmail, incorporó el almacenamiento gratuito ante el reclamo frente a sus rivales y fue aumentando el límite de almacenamiento cada dos años hasta llegar a los 15 GB. Al llegar a ese límite los usuarios deben pagar para tener más espacio y no arriesgarse a perder sus archivos.En mayo de este año, Google presentó Google One, que viene a reemplazar su servicio de almacenamiento Drive. Este servicio ofrece 15 GB gratis, lo que permite almacenar unas 5.000 fotos.Para ampliar el espacio hay que pagar desde 2 dólares hasta 300 dólares al mes, en función de la capacidad que contratemos, y permite almacenar los archivos de Gmail así como fotos y videos. Los precios se ajustan según cada país. Fuente: (Lt10/Iprofesional).-