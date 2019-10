Este jueves es feriado en Entre Ríos para protestantes y evangelistas

Los protestantes y evangélicos de Entre Ríos celebran este jueves su feriado, por lo que no realizarán actividades en ninguno de los poderes del Estado, como tampoco en organismos descentralizados y municipales o escolares.



La fecha escogida corresponde al día en que el monje alemán Martín Lutero lanzó en la iglesia del palacio de Wittenberg las 95 tesis, documento que inició la Reforma protestante en 1517 en "protesta" por las medidas papales.



En particular, Lutero rechazó la teología sacramental católica, que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la "venta de indulgencias".



En la provincia, el feriado quedó establecido en 2013 por ley provincial Nº 10.224, que declara al 31 de octubre como Día de la Reforma Protestante, e invita a los municipios y comunas a adherir a la medida.



La ley fue autoría del diputado radical Jorge Monge (UCR-Diamante), quien en los fundamentos de su iniciativa ahondó en la historia y razones de esta declaración.



La norma también contempla a los alumnos que practiquen esas religiones y que asistan a escuelas públicas de los niveles primario y medio, a los que autoriza a no concurrir a clases en esa fecha.



Se trata del sexto año en que está vigente esta jornada no laboral en Entre Ríos para los integrantes de esta comunidad religiosa. (APF)