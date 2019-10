Chico baleado con el arma de su padre: La madre había denunciado "bullying"

Policiales Adolescente se disparó accidentalmente con el arma de su padre y está grave

Un lamentable hecho se registró en horas del mediodía del pasado lunes en la ciudad de Concordia,El menor fue internado el Hospital Masvernat, donde quedó internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva.Dos días después del tremendo hecho, la madre del menor, escribió un mensaje en el grupo de Whatsapp de los padres del curso y se desató un escándalo que generó una fuerte protesta de padres en la escuela, donde concurría el chico y sus compañeros.. Es decir, la mujer deslizó que el menor habría decidido dispararse, debido a los reiterados episodios de "bullying" que sufría en la escuela.Como consecuencia de ello, los padres realizaron una protesta en la Escuela Técnica Nº1 "Brigadier Pascual Echagüe" de Concordia,. En ese marco, algunos"Ha habido varios hechos de bullying y los padres hemos pedido a la escuela, pero las autoridades no reaccionan", dijo Gabriela y agregó que "el vicerrector nos dijo una vez, que `él no necesita a los padres en la escuela,Según contó Gabriela, ". Queremos que se hagan charlas en todos los años y trabajos con los chicos acerca del tema", reclamó la mujer en diálogo con Elonce."Queremos un compromiso por parte de la escuela, de un trabajo que perdure en el tiempo y no que se haga a raíz del caso que pasó ahora", dijo Gabriela y afirmó: ", resaltó."No queremos responsabilizar a la escuela por la crianza y la educación de nuestros hijos, pero los chicos pasan más tiempo en la escuela técnica que con nosotros", remarcó la mujer y pidió que se preste atención a ciertos hechos.y agregó que "ocurría a diario después de la clase de educación física".a Elonce. En tanto, la madre de la joven contó que "nos dejó helados a todos cuando la madre publicó en el grupo que"Quedamos shockeados y el tema se habló en el grupo. Se dijo que todos aportaron algo para que esta triste situación pasara", dijo la mujer y agregó que "aguantó dos años que los chicos le hicieran bullying y que pese al reclamo de la madre, eso no se detuvo", afirmó a, remarcó."Es una vergüenza que no tomen medidas contra los chicos agresivos. Esto no es nuevo, siempre siguieron las situaciones", sostuvo.Otra madre que estaba en la escuela le dijo a Elonce: "acá haces la denuncia y nadie te escucha. Siempre se supo lo que pasaba y no se frenó.