Alumno le apuntó con un arma a un docente mientras daba clases

Las imágenes fueron registradas por otro adolescente dentro del Colegio Privado Emaus, ubicado en Derqui y Dolores Prats, El Palomar; y además se observa un segundo joven que ríe nervioso y simula con sus dedos otro revólver y hace que dispara.El hecho ocurrió antes de las vacaciones de invierno, las autoridades del instituto se enteraron después del receso escolar, aunque prefirieron tomar medidas "hacia adentro" y no realizar la denuncia. Ahora, tras la viralización del video, se abrió una investigación de oficio.En diálogo con la prensa, Rafael Matozo Gemignani, representante legal del colegio, confirmó el episodio. "Los hechos ocurrieron en la semana previa a las vacaciones de invierno. Hubo cuatro alumnos sancionados. Decidimos no otorgarles la rematriculación para el año que viene. Sus padres ya fueron notificados", explicó Matozo Gemignani.El referente de la institución destacó que el arma nunca apareció, pero los jóvenes, que cursan quinto año y tienen 17, aseguraron que "era de juguete". Además, explicó que el estudiante que la llevó a la escuela no fue sancionado porque no tuvo participación directa en la filmación ni le apuntó al profesor."El docente estaba de espaldas, por lo que no vio lo ocurrido. Se enteró cuando las imágenes empezaron a circular entre los chicos. Primero le restó importancia y no estaba interesado en verlas. Pero cuando observó el video quedó movilizado", detalló Matozo Gemignani, quien resaltó que, tras lo sucedido, están realizando talleres de concientización con el curso. La situación había sido elevada a la Dirección General de Cultura y Educación.El profesor se llama Eduardo Seco, trabaja en la institución desde hace más de 20 años. También da clases en la Universidad de Morón.Fuentes policiales dijeron que el colegio no había radicado ninguna denuncia pero que iniciaron una investigación de oficio luego de que las imágenes tomaran estado público.El caso quedó en manos del Dr. Gabriel Nicolás Iturri, de la Fiscalía de Menores N° 1 de Morón.