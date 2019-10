En los próximos días señalizarán la manta geotextil del Túnel Subfluvial

Paraná La historia de la manta protectora del Túnel subfluvial que quedó al descubierto

Medidas de protección

La histórica bajante del río Paraná persiste hace tres meses y el repunte del nivel aún parece lejano. Que el agua se aleje de la costa y se vean cientos de residuos y sedimentos traídos por la corriente no es lo único que aparece cuando el caudal baja tanto, ya que en la superficie ahora asoman objetos que estaban olvidados por la comunidad y que cumplen funciones claves, aunque sean invisibles a los ojos humanos la mayoría del tiempo.En este contexto, desde hace unos días, la manta geotextil que protege al Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis emergió en la superficie a unos 15 metros de la costa de Santa Fe.Al ser consultado sobre esta falta grave de algún tipo de señal, Martínez indicó que se comunicaron con la Dirección Nacional de Vías Navegables: "Nos garantizaron que Hidrovía va a venir y señalar la zona para que no haya ningún tipo de problemas. En días tienen que venir a marcarlo".La iniciativa de proteger al túnel nació a raíz de la severa inundación de 1982 (los registros llegaron a 7,35 mts en el puerto santafesino) que provocó transformaciones en el lecho del río."Cuando se hizo la determinación de altura se dieron cuenta que había un pedacito del túnel destapado, por eso se tomó la decisión de protegerlo con la manta", recordó el ingeniero Cortés.Las condiciones mínimas que garantizan la estabilidad del Túnel (como por ejemplo tener al menos tres metros de recubrimiento de arena) se alteraron durante esa crecida. Entonces, la solución encontrada para evitar futuras erosiones fue fijar el lecho del río en la zona de emplazamiento del Túnel.Así, tras los estudios pertinentes (1984-1985) el proyecto se concretó en dos etapas: la primera se extendió de 1992 a 1993 y la segunda de 1998 a 1999."Para la primera etapa se cubrieron 600 metros de hormigón que fraguaba in situ, a través de mangueras que conectaban los buzos", explicó el ingeniero.Luego el río empezó a buscar erosionar en sectores aledaños a la primera manta colocada, y ahí se decidió colocar el material prefabricado que es la manta geotextil que se observa actualmente. ( El Litoral