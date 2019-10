El registro de adoptantes abre nueva inscripción: 130 niños esperan una familia

Inscripciones

El proceso

Hay 130 niños, niñas y adolescentes

de la Provincia de Entre Ríos (RUAER), a los fines de recibir solicitudes de inscripción.Aquellas personas interesadas deberán concurrir en dicho plazo a la sede del RUAER -sita en calle Santa Fe No 278 de la ciudad de Paraná- o a la Defensoría Pública más cercana a su domicilio, acompañando D.N.I., y documentación que certifique su domicilio actual y una residencia efectiva en la Provincia de Entre Ríos por un término no menor a los dos años.Acreditado esto, se les notificará la fecha, hora y lugar de un encuentro informativo que será grupal y obligatorio y estará a cargo de los profesionales del Registro, en el cual se brindarán datos referentes al trámite que involucra la inscripción, como así también la realidad provincial en materia de adopción.Finalizado dicho encuentro,previstos por la ley para ello, que pueden consultarse en la página del RUAER en el siguiente enlace: http://mpd.jusentrerios.gov.ar/ . Para ellos resulta de suma complejidad hallar familias que se dispongan a asumir su guarda con fines adoptivos,, mientras que para adolescentes no hay ningún inscripto.Esto lleva a que los profesionales que integran el equipo técnico deban elaborar diversas estrategias para la búsqueda de familias.