Empieza la época de más alacranes: Lo que hay que saber y medidas preventivas

RECOMENDACIONES

Los escorpiones, también llamados alacranes, son arácnidos que producen daño al ser humano mediante la inoculación de toxinas con acción local y sistémica. En Argentina existen dos géneros: el Bothriurus que no reviste toxicidad para las personas y el Tityus de importancia médico sanitaria. La picadura e inoculación de veneno de los escorpiones del género Tityus producen un cuadro clínico potencialmente grave y letal, advirtió el Nodo Epidemiológico.Este tipo de alacranes es de hábitos intra o peri-domiciliario, prefiere lugares secos y protegidos de la luz. Suelen estar, por ejemplo, debajo de piedras, ladrillos, cañerías, entrepisos, o pozos, etc. Se adaptan muy bien a zonas urbanas, donde se lo encuentra en lugares húmedos como sótanos, túneles, depósitos, desagües y cámaras subterráneas. Es de carácter agresivo, más activo durante la noche y se alimenta de artrópodos, especialmente grillos y cucarachas.El Hospital Centenario de Gualeguaychú emitió recomendaciones básicas para evitar las picaduras de alacranes, frente a la llegada de la temporada estival y recomendó acercarse en forma inmediata a la Guardia para la atención del paciente en caso de picaduras.Luego de las consideraciones sobre los sitios donde habitan los escorpiones, los profesionales recomendaron:- Limpiar [asepsia]el área de la picadura;- Aplicar hielo en la zona contribuye a calmar el dolor y hace más lenta la absorción del veneno;- No apretar ni succionar el área de la picadura; no quemar o aplicar sustancias sobre la misma;- Siempre que sea posible, recolectar el escorpión y llevarlo al Nodo para su identificación.- Revisar y sacudir las prendas de vestir y el calzado antes de utilizarlos, especialmente si están sobre el suelo;- Alejar las camas de las paredes;- Sacudir la ropa de cama antes de acostarse. Evitar que la indumentaria de cama toque el piso;- Tener cuidado al examinar cajones, estantes, vehículos, bolsos, etc. que pueden ser un medio para transportar los alacranes involuntariamente;- Proteger manos y pies al remover escombros, troncos caídos, etc.;- Evitar introducir manos y pies en huecos de árboles, paredes, ni debajo de las piedras.- Evitar caminar descalzo en zonas donde se conozca de la presencia de escorpiones.- Mantener la casa limpia, especialmente en rincones y detrás de los muebles.- Utilizar rejillas sanitarias o con protección adecuada como tela metálica y tapones en desagües de ambientes y sanitarios.- Revocar paredes, cielorrasos, tapar grietas.- Colocar burletes en puertas y ventanas.- Combatir insectos como cucarachas o grillos que sirven de alimento a los escorpiones.- Arrojar líquido desengrasante en las cañerías.- Limpiar periódicamente los alrededores del domicilio, evitar la acumulación de escombros o cajas cerca de ventanas y puertas de ingreso.- Como última alternativa y con asesoramiento especializado, se podrán aplicar plaguicidas de baja toxicidad por personal entrenado.