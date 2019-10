Prohibieron la venta y uso de un termómetro digital

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un termómetro digital infrarrojo que se coloca en la frente de los pacientes y se utiliza para medir la temperatura corporal.



En la Disposición 8706/2019 del Boletín Oficial detallaron que se trata del siguiente producto: "Digital Infrared Forehead Thermometer Dotory Plus - FS 100 Antibiotic Probe - HubDIC - Made in Korea". Estará prohibido hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica.



"Toda vez que se trata de un producto médico no autorizado por esta administración no se puede asegurar que este cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia", explicaron. Y añadieron que, por eso, "reviste riesgo sanitario para los eventuales usuarios".