Prohibieron venta de chocolate que generó una reacción alérgica en un niño

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de un chocolate semi-amargo relleno con dulce de almendras y de unos brackets indicados para tratamientos de ortodoncia y ortopedia maxilar.(RNPA Expte. N° 2906-16855/19, Elaborado por Lógica Natural SRL - RNE N° 02-035165"). La decisión se produjo a partir de una denuncia que recibió el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) porque el productoTal como explica la Anmat en la Disposición 8707/2019 del Boletín, se optó, entonces, por quitar del mercado a todos aquellos productos de este tipo "que no cuenten con la adecuada declaración de alérgenos en la rotulación".Además, esta entidad prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todas las variantes y medidas del producto médico rotulado como, hasta tanto se encuentre inscrito en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica".En la Disposición 8710/2019 señalan: "Toda vez que se trata de un producto médico no autorizado por esta Administración, no se puede asegurar que éste cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos, por lo que reviste riesgo sanitario para los eventuales usuarios".