Renovaron el alerta para Entre Ríos: ¿Cómo estará el clima este domingo?

Aviso a corto plazo

El clima en el país



En Paraná

De acuerdo al informe, sobre parte del área de cobertura se desarrollan lluvias y tormentas de variada intensidad. Se espera que estas se extiendan al resto de la zona y puedan ser localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y de forma localizada y ocasional caída de granizo.Las condiciones tenderán a mejorar a partir de la noche del domingo, pero no se descartan mejoramientos temporarios.Por otra parte, rige un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para Concordia, Federación, Federal, La Paz, Feliciano, San Salvador y Villaguay.Además este aviso comprende en Santa Fe las localidades de Garay, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera.Y en Corrientes a Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres y Sauce.El aviso a corto plazo tiene vigencia hasta las las 9:45 de este domingo.Lluvias dispersas y calor predominarán en este domingo de elecciones en Capital Federal y alrededores, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.Para este domingo en la zona metropolitana se espera una jornada calurosa, con marcas térmicas que rondarán entre los 20 y los 27 grados.En principio, entre las 8 y las 18 horas de hoy hay posibilidades de lluvias y lloviznas, una vez finalizado el acto eleccionario crecen las chances de chaparrones aislados.Para el resto del país, en general, las temperaturas durante el domingo de elecciones predominará el sol, con algunas chances de lluvias hacia la noche en algunas capitales provinciales.Las temperaturas más calurosas del país serán en el norte, con temperaturas que podrían llegar a los 40 grados.Por ahora se anuncian temperaturas máximas de 37 grados para ciudades como Resistencia y Corrientes, mientras que en Posadas tendrán apenas un grado menos.En el sur, a diferencia de las PASO, no hay alertas meteorológicas ni se esperan precipitaciones importantes.En el arranque hacia el sur del país, en Viedma y alrededores las máximas no superarán los 20 grados, con mínimas entre 10 y 12.Como no podía ser de otra manera, las temperaturas más bajas de la jornada del domingo estarán en Ushuaia, con probabilidades de lloviznas durante todo el día, con una temperatura máxima de tan solo 3 grados y una mínima de 2 grados bajo cero.