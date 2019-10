Foto: Usuarios de los hospitales de salud mental también ejercerán su derecho al voto Crédito: Dirección de Salud Mental de la Provincia.

La Dirección Nacional Electoral puso en marcha en estas elecciones la campaña por el derecho al voto de todas las personas, de modo de garantizar el ejercicio de ese derecho por parte de las personas internadas en los hospitales de salud mental de todo el país.



En Entre Ríos, de los cuatro hospitales monovalentes, tres acompañarán a sus pacientes a ejercer el derecho al voto este domingo: el Hospital Escuela de Salud Mental, de Paraná; la Colonia de Salud Mental, de Diamante; y la Colonia Raúl Camino, de Federal. En total, serán 41 usuarios de los sistemas de salud mental en la provincia.



La campaña "Por el derecho al voto de todas las personas", busca implementar instancias de articulación que permiten agilizar y asegurar los pasos necesarios para que las personas usuarias que se encuentren internadas por motivos de salud mental, puedan hacer uso pleno de su ciudadanía ejerciendo su derecho al voto en estas elecciones.



En Entre Ríos se desarrollaron instancias de capacitación para el personal de Salud Mental, y se hicieron experiencias piloto en los hospitales, que derivaron en la primera experiencia del voto en las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



Alejandro Ruiz, director del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, explicó al respecto: "Tuvimos una experiencia de capacitación, antes de las PASO, por parte de la Junta Nacional Electoral. Hicimos un simulacro de votos en el mismo hospital, y se invitó a usuarios y usuarias que estuvieran en condiciones de votar a sumarse a esta iniciativa. En las PASO votaron 11 usuarios. Ahora, para estas presidenciales, van a ir a votar 9 porque 2 de esos 11 ya no están internados en la institución". ¿Cómo votan los pacientes de salud mental? Ruiz dice que la modalidad es variada: algunos van acompañados por personal del hospital; otros por familiares; y están los que van de forma autónoma. "Depende de las condiciones de cada uno", sostiene.



"Los que van a votar es porque quieren. No están obligados a hacerlo -dice el funcionario-. Nosotros nos adherimos a la campaña del derecho al voto. A partir de lo que podían hacer, hubo unos cuantos que se entusiasmaron".



Este domingo, van a concurrir a votar 9 usuarios del Hospital Escuela de Salud Mental; 10, del Hospital Colonia de Federal; y 22 de la Colonia de Diamante.



El director de Salud Mental y Adicciones, Carlos Berbara, destacó la labor de los trabajadores que "generaron las acciones necesarias" para que se las personas internadas en los hospitales de salud mental de la provincia "pudieran ejercer su derecho a votar. Sabemos que aún nos falta, pero estas intervenciones son de un gran valor no solo desde una perspectiva de derechos, sino como acciones terapéuticas".



El funcionario explicó que "si bien las personas internadas en estas instituciones están habilitadas a votar, aún existen muchas barreras que se lo impiden como prejuicios, falta de información sobre los comicios, dificultades en la movilidad, entre otras. Todo esto fue parte del trabajo al que nos avocamos entre el Ministerio, el Órgano de Revisión Local y los hospitales para promover este derecho".



Cabe señalar que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, a la cual la provincia adhirió en 2016, establece en su artículo 3° que "se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas" y en su artículo 7° reconoce como sujetos de derechos a las personas con padecimientos mentales. Teniendo como referencia esta normativa es que desde la provincia se trabajó para promover el voto de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que se encuentren internadas voluntaria o involuntariamente en hospitales monovalentes.