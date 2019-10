Exigieron Justicia por el hombre asesinado cuando intentó recuperar un celular

Vecinos de Gualeguay se movilizaron en la noche del viernes para reclamar Justicia por el crimen de Marcelo "Bichi" Sifón, asesinado cuando intentó ir a recuperar el celular que le habían robado a su hija.El hecho ocurrió en el Barrio Islas Malvinas, el fin de semana pasado. Sifón había pretendido ir a buscar el celular robado a su hija pero se cruzó con cinco malvivientes que le efectuaron una serie de disparos que acabaron con su vida.

Si bien dos delincuentes ya están detenidos, se reclamó la detención de todos los culpables. En este sentido, la esposa de la víctima sostuvo: "Esto es terrible, nunca pensamos que nos iba a pasar esto, y queremos justicia para que agarren a todos los que le hicieron esto a Marcelo".Asimismo, agregó: "Me siento muy acompañada por amigos y vecinos del barrio, toda la familia, estoy muy agradecida de todo lo que están haciendo por él para pedir la justicia que se merece y espero que a ellos los encierren por el daño que causaron a toda la familia. Era una persona que no se metía con nadie, a todos le dio una mano siempre, es muy querido en el barrio y lo que a él le hicieron fue injusto porque él fue a hablar bien y ellos decidieron atacarlo así, a piedrazos, con balas".Sobre la inseguridad en el barrio, contó: "El robo del celular fue la gota que rebalsó el vaso. El lugar al que nos mudamos nosotros era su rejuntadero, y cuando lo compramos a ellos les molestó mucho. El primer día que llegamos ahí llegamos y nos insultaron, al tiempo ladrillos, dos por tres disparaban y lamentablemente terminó así. Varias veces los habían encerrado, siempre por lo mismo"."Queremos justicia, que los jueces se pongan en lugar de la mujer de Bichi y que no larguen más a estos delincuentes, porque los involucrados del caso son menores, los cuales en este año han tenido muchísimas denuncias y han tiroteado a muchos vecinos. Nosotros denunciamos, pero al ser menores los largan", agregó un vecino movilizado.