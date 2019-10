Detectaron nueve casos de lepra en San Juan

Tras la campaña de prevención por parte del Programa contra la Lepra, se detectó que uno de los casos está en tratamiento y los demás, en seguimiento. Los pacientes tienen entre 25 y 40 años aunque la enfermedad también puede ser contraída por niños.



Según confirmó Celina Micheltorena, responsable provincial del Programa contra la Lepra, la campaña de prevención que se realiza desde el Ministerio de Salud Pública dio como resultado la detección de nueve casos de lepra en San Juan de los cuales uno está en tratamiento y los demás en seguimiento porque lo completaron.



"Si bien San Juan tiene un número menor de pacientes que padecen lepra, con respecto a otras provincias, puede haber casos que no se hayan diagnosticado. Como no produce síntomas la gente no consulta, para eso es esta campaña", destacó Micheltorena.



La persona que fue detectada con esta enfermedad es mayor de edad pero su identidad fue preservada.



"La lepra es una enfermedad que nada tiene que ver con los ambientes poco higienizados, con el poder adquisitivo, ni con la edad, los pacientes que actualmente están bajo tratamiento médico tienen entre 25 y 40 años pero los niños también pueden contraerla. El motivo es cuando el sistema inmunológico de la persona es inmunodeprimido".



Los pacientes detectados en San Juan lo primero que consultan es si se van a curar o si corre riesgo de contagio. "Primero se asustan porque tienen la idea de antes, pero cuando uno les trasmite la importancia de hacer el tratamiento, de que no pasa a mayores y de que va a ser una vida totalmente normal y se le entrega toda la folletería que haga falta para que lea, se quedan más tranquilos". Tratamiento La lepra es una infección bacteriana que produce lesiones en la piel en forma de manchas incoloras o de algún color, y pueden afectar a la sensibilidad. Dichas lesiones no presentan síntomas que puedan generar alarma en quienes estén afectados, y eso demora la consulta médica y, por ende, el diagnóstico. A diferencia de las épocas pasadas, hoy la lepra tiene un tratamiento y la persona se cura por completo, pero si no inicia el tratamiento la enfermedad se agrava.



El tratamiento de esta patología tiene una duración de 6 meses a un año, dependiendo del tipo y es proporcionado de forma gratuita por el Ministerio de Salud de la Provincia en el Hospital Dr Guillermo Rawson, donde las personas de todos los departamentos pueden concurrir y hacerse revisar en dermatología frente a las sospechas de tener Lepra. Este año han sido pocas las personas que se han acercado por el lugar, y por eso se cree que pueden haber más enfermos sin que ellos sepan, y sin que puedan acceder a la medicación y a acompañamiento gratuito.



En cuanto al contagio, existen bajas probabilidades de que esto ocurra, ya que el contacto entre el afectado, sin medicación y la persona sana, tiene que ser estrecho y por tiempo muy prolongado.