El hombre que mató a un ladrón e hirió a otro en asalto tendrá custodia policial

El hombre que mató a un ladrón e hirió a otro en la localidad bonaerense de Longchamps tendrá custodia policial en su casa, aunque su familia dice que se fue de la vivienda.Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a NA, la medida fue ordenada en las últimas horas por el fiscal de Lomas de Zamora Pablo Rossi, quien este jueves notificó a Claudio Pardo por el delito de "homicidio cometido en legítima defensa".La medida se dictó, según se informó, con el objetivo de evitar una posible venganza de los cómplices del ladrón muerto.Sin embargo, este viernes, un hermano del hombre dijo que su "hermano se fue" porque no sabe "lo que puede pasar cuando la Policía se vaya" y además, agregó: "Tenemos un poco de miedo"."Acá nos conocemos todos. Nada de lo que pasó está bien. Claudio lo hizo para defender a mi hijo, a su sobrino. Ahora hay dos patrulleros y eso nos da tranquilidad, pero mi hermano se fue porque no sabemos lo que puede pasar cuando la Policía se vaya", comentó Oscar en declaraciones al canal de noticias TN.Y agregó: "Mi hermano se tuvo que ir con los chicos. Nos dejaron la custodia policial, pero es vivir con el temor de que haya alguna represalia. Vos no sabés cómo puede reaccionar la familia del chico que murió o el que escapó. Tenemos un poco de miedo".El hombre contó además que la madre del ladrón que está herido le pidió disculpas por lo que había hecho su hijo.El violento episodio se registró poco antes de las 8:00 de este jueves en Roberto Payró al 700, de esa localidad del partido de Almirante Brown, cuando una pareja llegó a su casa y tras cerrar la reja, fueron amenazados por delincuentes armados.Uno de los asaltantes realizó un disparo intimidatorio, por lo que el joven que estaba con su pareja, accedió a entregarle dinero y las llaves del auto.La detonación fue escuchada por el tío del joven, quien salió de su casa con el torso desnudo y un arma de fuego con la que empezó a realizar disparos contra los delincuentes.Los asaltantes salieron del auto que pretendían robar y respondieron los disparos, por lo que se produjo un violento tiroteo.Uno de los asaltantes, de 17 años, recibió un impacto y murió en el acto, mientras que un cómplice de 18, logró refugiarse en una casa vecina con una herida de bala en una pierna, fue retenido por los vecinos y luego entregado a la Policía, en tanto un tercero consiguió escaparse a pie.