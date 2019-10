En Santa Fe habrá colectivos gratis el domingo para ir a votar

En septiembre pasado, el Concejo aprobó la ordenanza N° 12.655 donde estableció la gratuidad del transporte público por colectivos los días de las elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir) tanto provinciales, que ya se realizaron, como nacionales, en la franja horaria de la hora 7 hasta las 19. Y en la última sesión, se aprobó por unanimidad una resolución donde se le hace saber al Ejecutivo y al órgano de control de colectivos que esa ordenanza está vigente, y que debe cumplirse."No tener dinero no será impedimento para ir a ejercer el derecho al voto el próximo domingo 27. Con esta ordenanza, todo santafesino que quiera ir a hacer valer su derecho a sufragar lo podrá hacer, porque no deberá pagar boleto de colectivo el próximo domingo", dijo el edil justicialista Juan C. Cesoni, que impulsó la iniciativa.Explicó que el domingo, al momento de subirse a un colectivo urbano, cualquier persona "sólo deberá avisarle al chofer que va o vuelve de votar. El chofer no le puede cobrar boleto a esa persona", insistió. El gasto de un boleto de ida y vuelta desde un domicilio hasta el lugar de votación de cada ciudadano son unos 60 pesos.También en Sauce Viejo, la línea Costero Sauceño será gratuita el domingo. Funcionará con recorrido extendido de 8 a 18. El servicio sostendrá el recorrido habitual: desde en Calle 6 y 75 en Adelina Este hasta RN11 y calle 6. Luego, por esta vez continuará por Ruta 11 hasta calle Estados Unidos, y R11 en Barrio Las Delicias.En la zona de los barrios Jorge Newbery y Nueva Detroit incorporará el recorrido por las calles Alisos, Rosas y El Mate, tanto en la ida como en la vuelta. Los horarios están fijados para que aquellas personas que necesiten el transporte para acercarse a los centros de votación puedan utilizarlo. El Costero Sauceño facilitará la llegada a los centros de votación que estarán en las escuelas Perón 1297; Pilares 1431; Sala Cultural JM Vázquez; Escuela Scaldaferri; Escuela Fuerza Aérea 6300, y Escuela Echagüe 358. ( El Litoral