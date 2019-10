Cazaron un puma porque atacaba el ganado de su campo y podrían ser sancionados.

Cazadores mataron un puma en el paraje El Quebracho, en la zona rural del departamento La Paz, y se tomaron fotos con el animal., cuya especie está protegida, ya que se encuentra con riesgo de extinción., son vecinos de El Quebracho. Según estima, el hecho habría ocurrido en la segunda quincena de octubre, aunque no se tiene precisión del día exacto., ante la Dirección de Fiscalización de la provincia", explicaron los efectivos policiales.El Quebracho es un paraje rural de apenas decenas de habitantes ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº12 y la Provincial Nº 48, en el departamento La Paz del norte entrerriano.", dijo Cristhian Graciani, jefe de la Brigada La Paz dependiente de la Dirección Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. "No sabemos si se comieron la carne o no", agregó el funcionario policial.