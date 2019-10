Foto: Niña ya donó dos veces su cabello para hacer pelucas para pacientes oncológicos Crédito: El Litoral

En Corrientes, en el mes de lucha contra el cáncer de mama, Irina Victoria Alegre Russo, donó por segunda vez y con sólo siete años su cabello para las niñas y mujeres que están transitando un tratamiento oncológico. La primera vez fue cuando tenía cinco años y la iniciativa hizo que algunas compañeras de su jardín también lo hagan.



"Me gusta donar para los chicos que tienen cáncer. No quería ir a la peluquería y mi mamá me mostró un video donde decía qué podía hacer con mi cabello, ahora me voy feliz porque sé para quién va a ser", contó Irina y agregó "hoy (por el jueves) no me reconocieron mis compañeras y me dijeron que era lindo lo que hacía, voy a hacer que siga creciendo para volver a donar".



Su mamá, Inés Russo, contó que la nena al terminar de ver el video, a los cinco años, pidió ir a la peluquería y estuvo dos años esperando a que creciera su cabello para realizar nuevamente este acto solidario. "A nosotros nos crece el cabello pero a ellos no, hay gente que necesita", dijo la niña que va a segundo grado.



"A los cinco años donó su primera tanda de cabello y tuvimos que esperar dos años más para que le crezca. Todos los días miraba hasta dónde tenía porque había que esperar que llegue a la cintura. Cuando tenía cinco años tenía miedo de ir a la peluquería y se me ocurrió mostrarle un video que hablaba de esta donación, su reacción fue automática, quiso ir a donar y me dijo: 'mamá a mi me va a crecer el cabello, dejemos que me crezca porque quiero seguir donando'", relató Inés al diario El Litoral de Corrientes.



La mamá de esta niña a quien sus mismas maestras demostraron su admiración, recordó que hace dos años no estaba presente en la provincia de Corrientes el Banco de Pelucas que hoy se encarga de recibir estos gestos y llevar a quien lo precise. "Me contacté con una persona de Buenos Aires, ahora sí llevamos al Banco de Pelucas de Corrientes", contó.



"Desde que le expliqué le gustó mucho la idea y ella misma va controlando su cabello, sabe que tiene que pasar la cintura para cortar. La primera vez contó a todos sus compañeros y sé que al menos una nena había hecho lo mismo después de escucharla. Muchas personas, luego de mi publicación en las redes sociales, me preguntan cómo hacer para donar", contó Inés.



Respecto a la fecha que decidieron realizar este acto, dijo que "el mes pasado ya se podía haber cortado pero decidimos esperar y hacerlo este mes por la lucha contra el cáncer de mama". "Tiene un corazón muy grande y estoy muy orgullosa de ella", expresó la mamá quien a la vez habló de la posibilidad de confeccionar turbantes para sumar a la causa.



En Corrientes existe un Banco de Pelucas "Dona Cabellos" donde un grupo de voluntarias realizan de manera artesanal pelucas que son donadas a pacientes que perdieron su cabello por enfrentarse a un tratamiento oncológico. Se pueden contactar con este nombre en el Facebook, allí piden donaciones de cabello, cinta, hilo y todo lo necesario para la confección de pelucas.

Las personas voluntarias, seleccionan los cabellos donados por colores, largos, calidad y tipo. Luego, arman gorras con telas de microtul, seleccionan los que serán tejidos o los que serán cosidos a máquina.