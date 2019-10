Desapareció una argentina en Santiago de Chile: afirman que "no hay rastros"

Raquel González, de 66 años, viajó el miércoles para ir a un recital, le suspendieron el vuelo de regreso y nada saben de ella desde el domingo. Su familia, de Godoy Cruz, está desesperada. Piensan que "algo malo le pasó".



Viajó sola vía aérea en un vuelo de Latam desde Mendoza el pasado jueves 17 al aeropuerto de Santiago. Allí la esperó la coordinadora de una agencia de turismo con la que asistiría al concierto del reconocido violinista holandés André Rieu en la capital chilena.



Esa misma noche, la mendocina se alojó en el hotel del centro de Santiago "Pullman El Bosque", donde se sumó a un contingente de cordobeses que habían cruzado la cordillera con la misma intención que Raquel. Con una empresa de turismo de esa provincia llamada "Travel".



"Ya llegué, todo bien", le confirmó a su familia por WhatsApp la mujer ahora desaparecida. Al día siguiente, el viernes, el grupo asistió al concierto del violinista. Luego fue todo caos. Durante el sábado no pudieron salir del hotel por el toque de queda decretado por el gobierno. Pese a esto, la comunicación Mendoza-Chile fue fluida. "El sábado en la noche la saludé para el día de la madre. Ella estaba muy consciente de la situación social por la que atraviesa Chile", contó a Los Andes su hija Agustina, quien desde esta provincia intenta ubicar a su mamá.



El domingo 20, el contingente de cordobeses y la mendocina salieron del hotel al aeropuerto de Santiago. Ya en esa aeroestación, los turistas se enteraron de que su vuelo había sido cancelado, eran cerca de las 20. Apurados por su regreso, la empresa "Travel" alquiló un micro para regresar al país, pero había un "pequeño" inconveniente: Raquel no aparecía por ningún lado.



"Me llamó la coordinadora para avisarme que no encontraban a mi mamá y yo les dije que se volvieran, que entendía el apuro del resto de los pasajeros y que mi mamá sabría volver por su cuenta", aseguró Agustina. Así, el contingente de cordobeses, sin la mendocina, retornó al país el lunes en la mañana. "No creo que esté bien" La familia de la mujer intenta ubicarla desde el pasado domingo sin éxito. El celular lo tiene apagado y nadie sabe dónde está. "Ella es una mujer muy inteligente, si le robaron las cosas sabe que tiene que ir al consulado, sabe cómo manejarse en situaciones como estas", sentenció su hija.

Más allá de la desesperante situación, una contradicción en la información los preocupó aún más. "Desde Investigaciones de Chile nos dijeron que mi mamá entró al país el 17 y salió el 19, pero eso no es así. Yo hablé con ella el 20 cuando estaba en el aeropuerto de Chile y sus compañeros de viaje lo confirman. Tenemos miedo que no esté bien, que esté en un hospital inconsciente", dijo angustiada.



Agustina confirmó que desde la Cancillería Argentina ya iniciaron acciones para dar con el paradero de Raquel González y que además le confirmaron que no está en el aeropuerto y que no ha salido de Chile". Comunicado de Cancillería La Cancillería argentina confirmó la desaparición de Raquel González y señalaron que hasta el momento no hay datos de su paradero.



"Efectivamente, la Cancillería (a través de la Dirección General de Asuntos Consulares) está en permanente comunicación con su familia, y está actuando en coordinación con el Consulado argentino en Santiago. Se ha hecho una denuncia por 'búsqueda de paradero' ante Fiscalía y Carabineros", afirmaron en un comunicado.



"El domingo 20 hizo trámite por migraciones en aeropuerto para tomar vuelo de regreso, pero nunca abordó ese vuelo. Ante la suspensión de operaciones, estimamos que salió del aeropuerto. El Consulado hizo denuncia ante autoridades locales (PDI, Carabineros y Fiscalía) y buscó en hospitales", señala el informe.



