Culebrilla: Los consejos de Doña Paula, la abuela curandera

Fanática de Patronato

Este jueves se conoció que la vacuna para combatir la culebrilla llegó a la Argentina y es capaz de reducir en un 61% las posibilidades de contraer esta enfermedad que es bastante frecuente en los adultos."La culebrilla es como un herpes, te agarra temperatura fuerte, y te arde cuando uno se rasca", afirma Paula Aranda, la abuela curandera de barrio El Sol de la ciudad de Paraná quien indicó aque "no la cura cualquiera"."Los médicos no la curan, que no se ofendan, pero ellos mismos mandan a la gentey vienen acá y yo los curo", asevera a sus "casi 97 años".Sobre cómo trata a quienes la visitan para que los sane de la culebrilla, Doña Paula explica que "tengo que curarlos durante 9 días con el sol y tienen que tomar un antibiótico por el mismo período de tiempo. Lo principal es no mojarse donde tienen la culebrilla porque es peor". La curación es presencial ya que Doña Paula tiene que tocarlos."Cuando tienen la culebrilla no tienen que mojarse porque se embravece. Si está en la cara, tienen que poner mucho cuidado porque pueden quedar como ciegos. Hay gente que tiene en la panza, el vientre, la espalda, en el brazo, sale en cualquier lado y cuando la persona tiene bajas las defensas. Hay que tomar vitaminas", recomienda.Si bien hay personas que no creen en las curanderas, Doña Paula afirma que "hasta médicos he curado" y aclara que no cobra "ni 5 centavos" porque es un don que Dios le dio. "Fui elegida por Jesús y la Virgen", agrega.Por el momento Doña Paula no está haciendo curaciones porque se está recuperando de una enfermedad y no tiene fuerzas para curar. "Ando medio debilucha y tengo que tener fuerzas. Voy a tener 97 años y ando sola por todos lados", indica.Vale recordar que en marzo de este año, Doña Paula fue noticia nacional cuando visitó el estadio del Club Patronato y bendijo a todo el plantel que necesitaba ganar para salir de la zona de descenso. Tras su visita, el Patrón logró el triunfo que le dio el respiro en la tabla.