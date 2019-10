Tras emotivo encuentro con un niño, Landriscina cambiará el final de un cuento

Nürburgring en la Fortaleza de Oreste Berta en Alta Gracia, provincia de Córdoba, dejó una conexión especial entre Luis Landriscina, uno de los destacados invitados, y un pequeño fanático de 11 años. Allí, el humorista le hizo una promesa: cambiaría el final de uno de sus cuentos para él.El comediante relató aque se conmovió con el abrazo que le dio el niño, Juan Ignacio Cabrera, quien se acercó al escenario y le pidió sacarse una foto.. La abuela ahí me dijo 'este chico no es cualquiera. Quiere una foto porque lo eligió a usted en Youtube. Quiere escuchar sus cuentos. Estoy muy feliz, porque hay tanta porquería en internet y lo eligió'", relató.Lo que más sorprendió al artista es que el chico,. "Me temblaron las piernas y nos abrazamos de nuevo. La abuela se largó a llorar. Quiero hablar con él y que me cuente lo que siente y cómo dibuja en su imaginación. Es un rasgo de inteligencia. Me provocó una cosa muy especial, era de una gran ternura", destacó.Landriscina lamentó no haber podido contactarse con el chico después de la corta reunión, por lo que emprendió una campaña para conseguir al menos su teléfono. Esa búsqueda concluyó este miércoles por la tarde tras su entrevista con Cadena 3, ya que su abuela, Amanda, llamó a la radio."Estoy muy emocionada. Yo también lo busqué a Luis, pero no tenía cómo escribirle y decirle. Estamos esperándolo, porque. Es divino mi nieto. Vienen con su hermano a dormir a mi casa y", describió la mujer, que vive en barrio Villa Cabrera de la capital cordobesa.Y explicó el porqué de la promesa: ". Nos dijo que lo iba a modificar".