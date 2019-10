El Ventilador: Algunas opiniones sobre los centros de estudiantes

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Desde sus orígenes, los centros de estudiantes en Argentina tienen un lugar destacado dentro de una institución educativa, pero también en la vida social y política de nuestro país. Estos entes, compuestos por los mismos alumnos, son una organización democrática en la cual los estudiantes se agrupan para velar por sus intereses comunes.Inquietudes, disconformidades, propuestas o control, son algunas de las motivaciones que llevan a los alumnos a organizarse. Pero... ¿qué nivel de escucha y participación se les da desde la comunidad educativa toda?-"Muchas veces los directivos minimizan los hechos, no es posible que un profesor diga que los chicos de los primeros años deben foguearse, por eso "permiten" la pelea, o no hacen caso a los reclamos de los chicos".-"Me parece que el rol de la escuela es enseñar ¿cómo pueden pretender que la escuela se haga cargo de enseñar valores? Los padres tienen que hacerse cargo. En la escuela no pueden alcanzar a dar todos los contenidos porque tienen que lidiar con estos problemas. Es una vergüenza".-"Quería contarles que la escuela de educación integral Zulema Embón de La Picada conformó en el 2016 el primer centro de estudiantes de la provincia y el país de la modalidad educación especial, con la gran ayuda de la secretaría de juventud y el CGE".-"Si los adolescentes no respetan a sus padres en sus casas, no respetan a nadie".-"Para Agustina, de Siglo XXI. Felicitaciones, muy buena conducción del Centro de Estudiantes, que es participativo".-"El sistema educativo es anticuado, todos se quejan pero nadie se enfoca, la chica se quejó de que una remera sale 800 pesos, pregunto: ¿cuánto cuesta el celular que tiene? Vendé el celular, comprate uno más barato y con la diferencia te comprás la remera. Buscá una solución en vez de problemas".-"Los padres también debemos hacernos cargo de la mala educación que les damos a nuestros hijos. Andamos perdidos en el mundo por las cuestiones materiales. El dinero, estereotipos sociales económicos y después cargamos contra las instituciones educativas porque no nos hacemos cargo de lo que hacen nuestros hijos. Cosecharemos lo que sembremos".-"¿Esos chicos van a estudiar o a qué van? ¿Tienen plata para celular y no para un uniforme? No veo el interés de tener los conocimientos básicos de estudio".-"Cuando estaba en el centro de estudiantes en la escuela secundaria exigimos que se nos dé como mínimo un taller de educación sexual, pero los directivos estaban en contra porque no se "podía fomentar el tener relaciones sexuales", ese era el argumento. Solo se trabajaba desde biología los métodos anticonceptivos y ciclo menstrual solo se enseñaba a las mujeres en el recreo. Teníamos a las profes de psicología que en sus clases evacuaban nuestras dudas porque no teníamos quien lo haga. Una vergüenza".-"Mi opinión en cuanto al debate es que es 50 y 50 los establecimientos tienen leyes y normas que si los pibes de hoy no quieren cumplir y no les interesa cumplir que no vayan entonces. Existen escuelas que han logrado cosas buenas y otros que no son tan buenas y hacen oídos sordos en cosas importantes".