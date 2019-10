Pide para su padre de 92 años un medicamento que no puede comprar

Un joven de la ciudad de Concordia realizó un desesperado pedido por un medicamento para su padre de 92 años, dice que le cuesta una importante suma de dinero y aseguró que no cuentan con el dinero para comprarlo, además denunció que en la obra social no se lo reconoce más y que le dijeron: "ya es hora de partir y otras barbaridades".



Sobre el desesperado pedido, Cesar Martínez dijo que "fui por todos lados, ya no se dónde ir a pedir si alguien me puede donar este medicamento que necesita en forma urgente mi padre, Daniel Martínez, de 92 años, el remedio es el XARELTO de 15, ó de 20 mg. al que en este momento no lo podemos conseguir porque no contamos en mi familia con esa cantidad de dinero. Es muy caro, por eso le pedimos encarecidamente a algún vecino que ya no lo ocupe y que lo quiera donar, que por favor nos avisen".



En ese mismo sentido César indicó: "yo quiero dejar mi teléfono, es el 3454-158415, o en todo caso lo pueden dejar en Tele5 (Concejal Veiga 777), que lo dejen acá o que me llamen yo lo paso a buscar. Lamentablemente, mi padre tenía el medicamento por el PAMI pero se lo sacaron porque nos dijeron que era por la edad, que ya es hora de partir y otras barbaridades más, pero mi padre está lúcido, él está bien pero necesita el anticoagulante que es muy caro y nosotros no lo podemos comprar porque cuesta $8.500 es lo que sale la caja de 20 comprimidos, y el de 15 comprimidos cuesta $4.000 y toma uno por día". (El Sol)