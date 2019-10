Marcha frente al Consulado de Chile terminó con corridas, golpes y detenidos

Organizaciones sociales, de izquierda, sindicales y ciudadanos chilenos que residen en la Argentina se movilizaron este lunes por la tarde al Consulado de Chile en Buenos Aires para solidarizarse con "la lucha del pueblo trasandino" y repudiar "la brutal represión que ya provocó 11 muertos y 1500 heridos". La manifestación se estaba desarrollando en forma pacífica, hasta que minutos antes de las 19 un grupo de personas agredió a periodistas y camarógrafos.



La marcha tenía como destino final el edificio ubicado en la avenida Roque Sáenz Peña al 547. Los incidentes se produjeron cuando las columnas de manifestantes avanzaban por la avenida Rivadavia, a metros del cruce con la calle San Martín y la estación Catedral de la línea D del subte porteño.



La periodista Mariana Segulin, de TN, relató desde el lugar que cuando estaba "tratando de mostrar lo que estaba pasando" se acercaron personas a increparla: "Me agarraron el micrófono y me quisieron sacar el cubo con la marca del canal". En ese momento también agredieron a patadas y piñas a un camarógrafo de Crónica TV. Así se inició el descontrol.



Personal de infantería de la Policía de la Ciudad llegó minutos después para intentar despejar la zona, pero los manifestantes respondieron tirando piedras y bombas molotov. Incluso, durante algunos segundos se vieron salir llamas desde una de las escaleras de ingreso al subte.



Cuando los policías llegaron, arrojaron gases lacrimógenos y los manifestantes empezaron a abandonar el lugar. A su paso, quemaron tachos y contenedores de basura.



"Fuimos con los camarógrafos a cubrir porque vimos una corrida y de golpe nos aparecieron de todos lados. Me agarraron de espaldas. Me robaron la cámara y la mochila. Nos pegaron por todas partes", relató Fabio Soria, periodista de La Nación, que recibió cuatro puntos de sutura en por las heridas en la cabeza.



Desde la Policía de la Ciudad informaron que como consecuencia de los incidentes hubo nueve detenidos. La fuerza detalló que "desplegó a los grupos de contención para restablecer el orden y dar espacio al personal de bomberos para que apague los focos de incendio".



La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de Twitter para criticar los incidentes: "Eligen la violencia como camino, y ese sendero es peligroso e incontrolable. Estamos decididos a seguir defendiendo la Paz y la tranquilidad de nuestra sociedad, y nosotros actuaremos con todo el peso de la ley contra quienes quieran generar caos".



Ante la grave crisis política y social en Chile, la manifestación había sido convocada por grupos como el Frente de Izquierda y Trabajadores, al tiempo que en el país vecino hay hasta el momento 11 muertos en las protestas que grupos violentos mantienen desde hace varios días en Santiago.



"La lucha del pueblo chileno no está aislada de la realidad que vive América Latina y el mundo, donde las movilizaciones y alzamientos demuestran la resistencia de los pueblos y los gobiernos títeres del Fondo Monetario Internacional despliegan su aparato represivo", expresó en la convocatoria Cele Fierra, candidata a diputada por el Frente de Izquierda para las elecciones del próximo domingo.



Para Fierro, el presidente chileno, Sebastián Piñera, "le declara la guerra a la juventud y el pueblo de Chile" y "la reserva de lucha contra las políticas de ajuste del gobierno y el FMI se demuestran en las calles", ya que "ni el toque de queda, la represión y las 'fake news' pueden contener el estallido social". "Por eso hoy realizamos este acto, en solidaridad con la lucha inmensa que llevan a cabo los trabajadores, las mujeres y la juventud de Chile", concluyó.