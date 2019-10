Cáncer de mama: Preocupan las patologías en mujeres menores de 30 años

Con motivo del mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a lo largo de octubre se llevan a cabo diferentes acciones de sensibilización para la prevención de esta enfermedad., confirmó ala jefa del Servicio de Ginecología del hospital San Martín, Graciela Degani. Y en ese sentido comunicó que en el nosocomio se atiende, y las mamografías, se hacen 10 por día, o se programan para el mes siguiente", explicó, al tiempo que reconoció: "Demandará mucho tiempo disminuir la mortalidad por esta enfermedad" porque "es multifactorial".

"El cáncer de mama, detectado a tiempo, es curable absolutamente"

Degani bregó por "trabajar en la prevención, la detección precoz de lesiones muy pequeñas que extirpadas y con el tratamiento complementario necesario le dan una muy buena calidad de vida a las mujeres".y encomendó a las mujeres "que no se paralicen ante el temor aunque se encuentre esa patología, porque esa mujer será curada definitivamente con controles posteriores". "Porque la realidad es que la mujer se paraliza y cuando concurre al médico es tarde", advirtió."Las invitamos a todas a la visita al ginecólogo porque el autoexamen solo no alcanza", destacó la especialista., marcó."Los tratamientos posteriores, como la quimioterapia o radioterapia, si es que están indicados, son para que el tumor no vuelva", completó Mariana Degani, hija de la jefa del servicio y especializada en Ginecología.Y la mamografía es el método que tenemos para detectar lesiones menores de un centímetro, que no se detectan a la palpación", diferenció."El autoexamen mamario, si bien es una buena herramienta, no encuentra nódulos más grandes como si se lograría a través de una mamografía que hubieran tenido mayores tasas de curación y mejores pronósticos", comunicó la ginecóloga.En la oportunidad, la jefa del Servicio de Ginecología del hospital San Martín, manifestó asu preocupación por la detección de esta patología en mujeres más jóvenes. "La mayoría de las mujeres tiene la patología después de los 45 años, pero hay muchas que salen de las estadísticas, incluso de 25 años", indicó, al tiempo que adelantó: "Estamos prontos a. También hemos tenido casos de esa edad y hasta menores".