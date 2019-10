Marcharon para exigir justicia por joven muerto por una bala policial

Se realizó este sábado en Gualeguaychú una marcha para exigir por justicia para Iván Pérez, el joven de 24 años asesinado en el barrio Molinari por un sargento de la Policía.Los manifestantes partieron desde 25 de Mayo y Rocamora y atravesaron la Jefatura Departamental de Policía, y llegaron hasta Tribunales pidiendo justicia.En la marcha se pudieron observar carteles en donde se expresaba que "la muerte de Iván fue por gatillo fácil". También participó la familia de Lucas Bentancourt, el joven asesinado en el barrio 338, funcionarios del área de Derechos Humanos de la Municipalidad, y vecinos en general.El hermano de Iván, en el Palacio de Tribunales leyó un comunicado de la familia: "Hoy es un día de dolor y de reclamo para todos nosotros. Acá estamos familiares, amigos y vecinos, gente que nos acompaña en esta marcha para pedir justicia porque a Iván lo mató un policía, ni la droga ni su historia, lo mató un policía delincuente, por eso decimos que es un caso de gatillo fácil", expresó.

"Iván no merecía morir, porque era un ser humano, aún cuando nos equivocamos"

Y continuó: "Confiamos en que los responsables del asesinato de Iván serán juzgados y condenados, por eso pedimos justicia, no venganza. La policía nos debe cuidar y no matarnos, entrando a los disparos y golpeando. No creemos que la seguridad se hace con más violencia. El gatillo fácil no es seguridad sino todo lo contrario".Hace una semana la marcha fue realizada para pedir por la liberación del policía detenido Maurio Javier Gómez. El policía imputado por homicidio agravado le dictaron una prisión preventiva por 35 días.La imputación tuvo como agravante que sea funcionario público."Esto no puede quedar así por qué es gravísimo lo ocurrido. La policía están matando a nuestros gurises por lo que la sociedad tiene que reaccionar" aseguró Cristina vecina de Iván."No es argumento que hayan matado a Iván porque había robado. Era un chico con adicciones que el estado no le supo dar respuesta más allá del reclamo de los padres" manifestó Luciana.