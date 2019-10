Más de 8000 espectadores disfrutaron las 96 proyecciones en el FICER

"La cultura es un eje central de gestión de gobierno"

Este sábado cerró el evento con la alfombra roja. La película ganadora de la competencia nacional fue Encandilan luces.El público, que participó con su voto para elegir las mejores películas, también fue protagonista en el acto de cierre, ingresando al Centro Provincial de Convenciones para conocer el veredicto del Jurado.Luego de cinco días de intensa actividad con un gran número de espectadores que vieron y votaron las películas a lo largo del Festival, se celebró el cierre de la segunda edición.En la ceremonia de clausura participaron 500 personas que pasaron por la alfombra roja en el final del festival, impulsado por el Gobierno de Gustavo Bordet.La iniciativa contó con ocho secciones de proyección:A lo largo del Festival se llevaron a cabo también capacitaciones para realizadores, mesas de debate, paneles y talleres, y se contó con la presencia y el respaldo de destacadas figuras nacionales e internacionales como el director iraquí Abbas Fahdel, quien presentó en el FICER su película Yara que recrea una historia de amor en una pequeña villa del Líbano. Acompañaron también el crítico, docente y programador de festivales Roger Koza y el reconocido actor Rafael Spregelburd.El FICER se desarrolló en el polo turístico cultural que componen el centro cultural La Vieja Usina, el Instituto Audiovisual y el Centro Provincial de Convenciones, ubicados en la capital entrerriana. La iniciativa, de acceso libre y gratuito, generó satisfactorios comentarios entre los asistentes.El acompañamiento y la activa participación de un nuevo y diverso público -convocado a partir de la iniciativa- se apropió del evento, sobre todo, los adolescentes y los más pequeños que tuvieron sus secciones de proyección específicas. El acompañamiento del público y el crecimiento del Festival con una renovada propuesta en esta segunda edición sentará un precedente importantísimo y consolida al FICER como una experiencia que irrumpió tanto en la escena cultural como en el posicionamiento turístico en la región.La diversidad de producciones internacionales, la puesta en valor del cine entrerriano, los invitados notables y las capacitaciones, son algunos de los rasgos distintivos de esta edición en la que el público tuvo un gran protagonismo puntuando las películas a la salida de las salas. Los espectadores y los protagonistas del sector se encontraron cada día del Festival, recorriendo el polo cultural, las proyecciones, los debates y las capacitaciones, disfrutando de la alfombra roja y del patio gastronómico, este último especialmente dedicado a la cultura italiana, tema central para esta edición.En la noche del sábado 19 de octubre se llevó a cabo laque generó positivas repercusiones. La secretaria de Turismo y Cultura de la Provincia, Carolina Gaillard, emocionada, destacó: "Es maravilloso todo lo que creamos y lo armaron ustedes los realizadores, junto a todo un equipo maravilloso que estuvo trabajando para este Festival. La verdad es que se trata de esto, de una fiesta. Aguante el cine argentino, aguante el cine federal, a todos hay que apoyar para que nuestros realizadores sigan creando y nos sigan permitiendo disfrutar de distintas miradas y de historias".Y agregó: "Este Festival no es solo un evento cultural para mirar películas o disfrutar de la gastronomía, este Festival es la posibilidad de visibilizar el cine entrerriano, de visibilizar el cine nacional, de darle espacio a la producción independiente como vimos en una programación maravillosa, pero también para que se encuentren nuestros realizadores en el Mercado y puedan mostrar los contenidos.Hoy en día lo que se valora es lo local, lo autóctono, lo que tiene identidad y a eso es a lo que tenemos que apostar y de eso se trata el cine independiente, y de eso se trata esta maravilla y esta fiesta del cine que vivimos estos cinco días".Finalmente, la funcionaria pidió "un aplauso para los realizadores, para todo el equipo maravilloso que trabajó y un aplauso para el público, porque sin público no hay Festival, porque sin realizadores no hay Festival, porque sin los trabajadores del Estado provincial y sin la decisión del gobernador Gustavo Bordet tampoco hubiera habido Festival. Estamos muy agradecidos, muy orgullosos de tener un gobernador que apuesta a la cultura, porque la cultura es un eje central de gestión de gobierno", concluyó.Con la presencia del cónsul de Colombia, Jorge Villa Trujilo, y de Francisco Salvador Fonseca Salgado, embajador de El Salvador; acompañados también por los invitados Isabel Sarli hija, Leonor Benedetto, madrina del FICER y Carlos Morelli.Asistieron a la gala de premiaciones el funcionario Sergio Reggi, subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales del Gobierno de Entre Ríos, como así también Ángel Giano, senador provincial por Concordia, Mayda Cresto, diputada nacional; Estefanía Cora, concejal de Paraná, y Jorge Álvarez, director del Polo Audiovisual de Córdoba.Este espacio estuvo destinado al encuentro de los profesionales del sector provincial y regional, tanto del cine, la televisión, la publicidad y las plataformas web. Se desarrollaron experiencias de capacitaciones y concursos, con el objetivo de brindar herramientas y potenciar el crecimiento de la industria audiovisual local.La agenda del Mercado Audiovisual contempló una capacitación sobre Producción, a cargo del director de cine Javier Leoz y una masterclass sobre Guión que dictó Marisa Quiroga, de Argentores. En el marco de una actividad institucional, se realizó la charla Industria audiovisual, impacto regional y desarrollo, con la exposición de Piluca Querol, directora de la Andalucía Film Commission. Además hubo capacitación sobre Pitch con Linda Díaz Pernía (Córdoba) y una masterclass Post Producción de Imagen con Fabián Aranda (de Tauro Digital) y Roberto Zambrino (de Gorky Films). El viernes fue el turno de las exposiciones de proyectos ante los jurados, tanto los avanzados como aquellos que están en desarrollo. El sábado -y último día de la jornada- se concretó una ronda de negocios entre realizadores y empresas de medios, plataformas web y canales de televisión de la región y de Buenos Aires, en la sala mayor de La Vieja Usina, con el objetivo de generar cuota de pantalla y visibilizar el trabajo de los productores.Los ganadores también recibieron el premio mayor, la estatuilla OJO PEZ otorgado por el público.Sección Videos 14 a 17 años: Una historia más, de Nogoyá, realizada por los alumnos Rocío Amarillo, David Ghirardi, Ludmila Gómez, Milagros Godoy, Araceli Cabrera, con la dirección general de la profesora Soledad Daglio, de la Escuela Secundaria, Multiaño Rural N° 10 Francisco Ramírez.Sección Cine Infantil: Ando cantando, de Guillermo Berger.Sección Cine Nacional: Istmo, de Estefanía Santiago (Argentina).Sección Cine Internacional: La guerra silenciosa, de Stéphane Brizé (Francia).Sección Cortos Entrerrianos: Los pájaros y los días, de Mauricio Echegaray (Gualeguay).Sección Cine Entrerriano: Amateur, de Néstor Frenkel.Concursos de Proyectos en desarrollo y Avanzados Entrerrianos, en este concurso el jurado estuvo integrado por Sabrina Farji, Hugo Castro Fau y Gabriel Cosoy.Premio Proyecto en Desarrollo para Cine: La Salamanca, de Laura Sánchez Acosta, de Concordia.Mención Especial Los Parlato, de Guillermo Berger.Premio Proyecto en Desarrollo Serie Web o TV: Soñando con Madame Editah, de Florencia Curi, de Chajarí.Premio Proyecto Avanzado en Cine: Danza Combate, de Camila Rey, de Paraná.Premios Proyecto Avanzado para Serie Web o TV: Quién pudiera, de Josefina Baridón, de Paraná.Mención especial: Notitíteres pa´ los gurises, de Walter Benítez, de Colón.En la Sección Paralela Premios Regionales (del Mercado Audiovisual) se entregaron los siguientes premios:Premio Argentores: La cabeza de San Martín, de Lucía Correa, de Santa Fe.Premio DAC: A pedal, de Víctor Guillermo Lugrin, de Entre Ríos (cine); La cabeza de San Martín, de Lucía Correa, de Santa Fe (serie)Premio Tauro Digital: La alegoría de la cueva, de José David Apel, de Santa Fe.Premio Gorky Films: Peekaboo, de Francisco Pavanetto, de Santa Fe.Premio Filmsuez: Luis, de Florencia Wehbe, de Córdoba.Sección Videos 14 a 17 años (Jurados: Leonor Benedetto, Guillermo Berger y Agustín de Torres):1- ¿Qué vamos a hacer? de la Escuela Instituto D-176 Madre de Jesús de General Ramírez.2- Una historia más. Esc. para el Ámbito Multiaño N° 10 Francisco Ramírez, de Nogoyá.3.- Historias de un muerto, - Instituto Santa Teresita D-51 de Concepción del Uruguay.4- Existir revolucionario, - Colegio Nacional 4° de Paraná.5- Un día sin fin - Justo José de Urquiza, de Chajarí.Los cinco ganadores tienen como premio un viaje en Entre Ríos con turismo social para todo el curso durante un día.Recibieron menciones especiales: Un día en la Yape (Paraná); El amor es más fuerte (Nogoyá); Violencia de género (Gualeguay); Encuentros inconclusos (Gualeguay); ¿La caverna de Platón? (Oro Verde).Sección Cortometrajes Entrerrianos (Jurados: Laura Terenzano, Guillermo Saposnik y Clarisa Navas): El río corre, de María Ángeles Terrazas Córdoba.Mención especial: Al caer el sol de Eliana Digiovani.Sección Largometrajes Nacionales (Jurados: Selva Almada, Roger Koza, Anahí y Berneri): Jurados: La película ganadora de la sección competitiva cine nacional es para Encandilan luces, de Alejandro Gallo Bermúdez.Mención especial: Vendrán lluvias suaves, de Iván Fund.Mención especial: Vigilia en agosto, de Luis María Mercado.Premio Fondo Nacional de las Artes (Jurado: Juan Renau): El río corre, de María Ángeles Terrazas Córdoba.Premio Acción Mujeres en Cine (Jurados: Marcela Marcolini, Paula Kuschnir y Carla Scatarelli): De nuevo otra vez, de Romina Paula y Baldío, de Inés de Oliveira Cézar.Antes de finalizar la entrega de premios, la organización se tomó un momento para hacer este homenaje a la actriz Hilda Isabel "La Coca" Gorrindo Sarli nacida en Concordia, Entre Ríos, quien se convertiría en uno de los grandes íconos del cine nacional y símbolo para trascender generaciones. Sarli fue modelo y Miss Argentina en 1955, también pasó de la mano de Armando Bó a la pantalla grande para lanzar su trayectoria cinematográfica. Con un video se homenajeó a la artista fallecida recientemente. En el escenario su hija recibió un ramo de flores de la mano de la diputada Nacional Mayda Cresto, la edila Stefanía Cora y Ángel Giano, senador Provincial por el departamento Concordia.