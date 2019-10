Pronostican tormentas aisladas para este domingo Día de la Madre

El cielo en la capital entrerriana se presenta nublado con tormenta sin precipitación, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y lluvias aisladas por la noche; las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16ºC.En tanto, para el lunes se prevé que cielo mayormente nublado con probabilidad de chaparrones para la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 12° C y los 22° C.El martes el cielo permanecerá despejado con temperaturas promedio de entre 11° C y 26° C.Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán de entre 12° C y 26° C.El jueves el cielo estará algo despejado por la mañana, mientras que se aguardan lloviznas para la tarde y noche, con temperaturas promedio de 12° C de mínima y 26° C de máxima.El viernes, en tanto, se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán en 13° C y 29° C, promedio.