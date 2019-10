"Con el corazón abierto": Suma de Voluntades será beneficiaria de Once por Todos

La impulsora de la ONG, Anabella Albornoz

¿Qué es la solidaridad?

"Suma de Voluntades" brinda asistencia, contención, educación y alimento a gran cantidad de niños en tres barrios de Paraná, de manera simultánea. Y con sus recorridas nocturnas le dan posibilidad de cenar a mucha gente en situación de calle, con los talleres y proyectos solidarios enseñan a cocinar y a construir hogares. Junto a ellos, que se suman este año, una vez más a Once por Todos, los invitamos a "soñar" para que un mundo mejor sea posible., confió aque se encuentra "muy feliz" de participar un año más de Once por Todos."Estamos dispuestos a acompañar y a seguir fomentando la cultura del encuentro", resaltó.Suma de Voluntades trabaja "en tres barrios, de manera simultánea".Este sábado Elonce TV conoció el trabajo en Barrio San Martin. "Los sábados la labor es recreativa, pero tenemos aquí, como en los otros barrios, presencia los siete días de la semana. Durante la semana hacemos acompañamiento escolar, deportes. En este comedor brindamos alimento de 100 a 120 chicos por día. Los fines de semana vienen menos".Buscan, dijo Albornoz,A su vez, resaltó: "día a día, trabajamos con niños, con el trabajo del comedor comunitario. La tarea está abocada a los niños, aunque en las recorridas nocturnas hay niños y adultos"."Entras al barrio y lo primero que vez es la crisis habitacional, además del no acceso a los servicios básicos. Hay que abordarlo de manera integral, hay una vulneración constante de derechos", dejó en claro.Albornoz contó además que, en donde los chicos están de lunes a viernes. Los chicos han evolucionado muchísimo, a nivel académico".En relación al deporte, manifestó aque'", resaltó Albornoz. Elonce.com.