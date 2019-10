Conmovedor relato de conductora del subte que casi pisa a la mujer en las vías

Todo pasó en cuestión de segundos, y las imágenes se volvieron virales. La mujer de 54 años iba a su trabajo como todos los días, mientras esperaba en el andén fue golpeada por un hombre que se desmayó y la desplazó hasta la fosa en la que se encuentran las vías por las que se desplazan las unidades.En ese breve instante, que generó pánico y desesperación entre las personas que también estaban esperando ahí, el subte llegó a la estación, pero el rápido accionar de la motorwoman de turno evitó que impactara contra el cuerpo de la mujer que estaba inconsciente."Hice lo que podría haber hecho cualquier compañero, pero Dios estuvo en el medio", reconoció con humildad en diálogo con Clarín la mujer que se convirtió en la heroína de la semana.Su gran reacción laa una gran exposición por lo que "el psicólogo de la ART me dijo que trate frenar un poco y estar tranquila", confesó la maquinista que trabaja para Metrovías desde hace 25 años.A su respuesta inmediata, se sumó una gran ayuda propia del subte: "La línea, en distintos puntos, tiene una engrasado automático que tira grasa al tren para que no chille. Seguramente muchos sabrán de ese chillido que puede hacer el subte, a veces. Antes, entre Facultad y Pueyrredón pasaba mucho y eso mejoró... ahora está lubricado.", explicó. Pero las circunstancias eran las indicadas y "en esta ocasión se dieron todas las condiciones: el freno funcionó bien, Dios estuvo ahí. Y no era el momento de la mujer. Eso pienso".Roxana es madre de una hija de 26 años, quien después de lo sucedido le confesó todo su orgullo: "Me dijo lo que te dicen los hijos... bueno, nosotras somos muy compañeras. Me dijo 'mamá, sos una genia? sos mi ídola".Antes de llegar por primera vez a los subtes, Roxana fue azafata de ómnibus de larga distancia. "Lo hice hasta el cuarto mes de embarazo. Ahí ya no quise seguir viajando más. Llegué a un arreglo y me fui, pero estuve sin trabajo 11 meses hasta que en el 94 entré a Metrovías".Estar al frente del transporte público implica que Roxana le ponga cuerpo y alma, además de lidiar con fuertes críticas y escaso reconocimiento: "Lo que no me gusta mucho es que por un desperfecto de la formación o algún eventual, como pasó en este caso, o cuando se atrasa la línea y se hace un tráfico corto, te digan de todo, desde insultos hasta escupirte. O gritarte 'vagos, ya están de paro'. La gente mezcla todo. Eso no me gusta porque la gente generaliza".