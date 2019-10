Leonor Benedetto destacó las oportunidades del festival de cine de Entre Ríos

Detalles del festival



Benedetto destacó "la profundidad" de este festival y las posibilidades que abre en el ámbito cultural. "Lo que hemos logrado este año es una especie de semillero para los más jóvenes con la sección de 14 a 17 años, que superó ampliamente nuestras expectativas", indicó la actriz y expuso su "satisfacción y emoción" de poder generar en los jóvenes "conocimiento, entusiasmo y darles herramientas para que puedan expresarse".Hizo referencia a su pertenencia entrerriana y apuntó: "Se lo dije al gobernador, yo quiero ganarme el derecho a ser entrerriana y que no pregunten más si soy entrerriana. Que lo sepan y me reconozcan como se reconoce a los parientes".De la reunión participó la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, quien puso de relieve el éxito que tiene este encuentro cultural ya sea con la programación oficial iniciada el martes, donde hubo proyecciones a sala llena, como también con las actividades previas al festival, como las capacitaciones o el concurso audiovisual para jóvenes que se llevó a cabo precisamente por iniciativa de Benedetto."Para nosotros es un honor que Leonor Benedetto sea la madrina de nuestro festival porque además es una actriz con una trayectoria muy larga, muy prestigiosa y es entrerriana. Ella ha tomado un compromiso con el festival que excede el madrinazgo formal ya que también se ha comprometido con una sección que es el concurso de videos para jóvenes de 14 a 17 años", explicó Gaillard.Indicó que con el gobernador estuvieron dialogando sobre la convocatoria que tuvieron las actividades previas al festival, como las capacitaciones y los concursos, como así también de la importancia de que el Estado entrerriano brinde apoyo a la cultura.Advirtió sobre el contexto complicado que vive el país y destacó la decisión del gobernador de sostener este festival en Entre Ríos que no sólo contempla la proyección de películas y el intercambio entre realizadores, sino que también significa "un espacio de encuentro de la gente".Comentó asimismo que el festival significa un puntapié para un plan ambicioso que posee la provincia en el campo de una industria, "muy potente en lo económico y generadora de puestos de trabajo", como es la audiovisual; y remarcó: "Estamos dándonos un plan que puede disparar seguramente en una carrera de cine en nuestra provincia o en una ley de fomento para que nuestros realizadores se queden en Entre Ríos y puedan filmar con apoyo del gobierno", dijo y destacó la decisión del gobernador de otorgar este año premios a las distintas categorías que participan del festival. "Es un gran esfuerzo que se está haciendo porque nuestro gobernador cree en la cultura y en la industria audiovisual", expresó Gaillard.El Segundo Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se inauguró el martes, se lleva a cabo en la ciudad de Paraná hasta el 19 de este mes con acceso libre y gratuito.El polo turístico cultural compuesto por el centro cultural La Vieja Usina, el Instituto Audiovisual de Entre Ríos y el Centro Provincial de Convenciones es la sede de este encuentro que cuenta con participación nacional e internacional y que apunta al desarrollo de la industria audiovisual entrerriana. La diversidad de producciones internacionales, la puesta en valor del cine entrerriano, los invitados notables y las capacitaciones son algunos de los rasgos distintivos de esta edición.La programación del Festival estuvo a cargo de realizadores entrerrianos. La cineasta paranaense Celina Murga, como directora artística; y Nicolás Herzog y Maximiliano Schonfeld, en el rol de programadores, oriundos de Concordia y Crespo, respectivamente.En total, se exhiben en el festival 96 películas entre cortometrajes y largometrajes. Muchas de las realizaciones han sido premiadas y otras serán estrenadas en el marco de este evento.El Festival está conformado por ocho secciones de proyección: Cine Nacional, Cortometraje Entrerriano, Videos 14-17, Cine Internacional, Foco en Italia, Clásicos Italianos, Cine Infantil y Cine Entrerriano. Además, el FICERmóvil recorrerá la provincia proyectando películas.En la jornada inaugural, el martes, se proyectaron dos películas: La Camarista (México 2018), con la dirección de Lila Avilés y con la presencia de su protagonista, Gabriela Cartol.También se proyectó Il Gatopardo (Italia 1963) con dirección de Luchino Visconti. La función se realizó en la Sala Verónica Kuttel del centro cultural La Vieja Usina.La actividad continuará diariamente con diferentes proyecciones, hasta el sábado. La programación completa, con sinopsis, días, horarios y avances de las películas, se puede consultar en el sitio web http://ficer.com.ar/