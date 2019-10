El Servicio Penitenciario busca confirmar el anuncio de Nahir sobre su embarazo

Sociedad Nahir Galarza afirmó que está embarazada y contó detalles de su situación

Sociedad Sorpresa en pabellón donde se aloja Nahir Galarza tras anuncio de su embarazo

, aseguró ael director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, en relación a la reciente confesión de"Es una versión periodística, porque nosotros tomamos conocimiento por los medios. Hasta el momento no hay registro en la Unidad Penal Nº6 en cuanto a la parte médica o clínica en relación a que se haya producido algún acontecimiento acorde a los dichos de la interna Galarza", explicó el funcionario penitenciario.a los efectos de tomar conocimientos de si es verdad o no". De acuerdo a lo que comentó, la ginecóloga del equipo interdisciplinario de la Unidad Penal Nº6 será la encargada de la atención a la interna."Sin aventurar ninguna respuesta se elaborarán los informes correspondientes.", estimó al respecto.El funcionario penitenciario prefirió mostrar cautela ante la novedad. Y en ese sentido, acotó: "Se verá si es verdad o si hay alguna cuestión que no sea real, para oportunamente averiguar qué acontece en cuanto a la situación que ella manifiesta".En la oportunidad, adelantó que en caso que sean mentira las declaraciones de la joven, podría ser sometida al "régimen disciplinario"."El servicio de sanidad está disponible las 24hs y las internas tienen la posibilidad de solicitar la atención médica correspondiente. Y hasta acá no hubo ninguna presentación ni de parte la interna, ni de sus familiares, ni de sus abogados", remarcó.