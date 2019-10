Establecieron por decreto el calendario de feriados para 2020: Los detalles

El Gobierno anunció que serán tres los feriados "destinados a promover la actividad turística" en el 2020:. La medida fue comunicada a través del Decreto 717/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial.Calendario de feriados 2020:1 de enero: Año Nuevo24 de febrero: Carnaval25 de febrero: Carnaval23 de marzo: Día no laborable (Lunes)24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia2 de abril: Día del Veterano, y de los Caídos en la Guerra de Malvinas10 de abril: Viernes Santo1 de mayo: Día del Trabajador25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo17 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes20 de junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano9 de julio: Día de la Independencia10 de julio: Día no laborable (Viernes)17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional7 de diciembre: Día no laborable (Lunes)8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María25 de diciembre: Navidad