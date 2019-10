Se negó a declarar la pareja imputada por la sustracción de la niña de 10 años

La pareja imputada por la sustracción de la niña de 10 años que estuvo desaparecida durante seis días en la localidad bonaerense de Punta Indio se negó a declarar hoy ante el fiscal del caso.Se trata de Victoria Agüero, de 33 años, y Eric Emanuel Rivarola, de 21, quienes fueron indagados por el fiscal Juan Menucci por el delito de "sustracción de menores" y también por "falso testimonio", no declararon y seguirán detenidos.Trascendió que la pareja acusada fue asistida por defensores oficiales, quienes les habrían recomendado que no declaren este jueves hasta que puedan leer y analizar el expediente.Los investigadores sospechan que tanto Agüero como Rivarola sufrirían alguna alteración mental.El fiscal Menucci argumentó en su acusación contra la pareja que el incidente de que Abril C. "no manifestase su intención de regresar con su familia" no quita que se haya afectado su libertad.Al parecer, una pericia realizada a la menor dio cuenta de que la niña fue víctima de manipulación por parte de la pareja.El fiscal pidió la detención de la pareja este miércoles y la solicitud fue confirmada a las pocas horas por el juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi.El fiscal tuvo en cuenta para la acusación los relatos de vecinos de la casa de la pareja, un puestero de la playa de Punta Indio y una encargada de la limpieza del lugar.Ambos testigos coincidieron, según trascendió, en declarar que vieron a la niña el día de su desaparición junto a la pareja ahora detenida.Este martes, el fiscal general del Departamento Judicial de La Plata, Héctor Vogliolo, reveló que el acusado Rivarola se quebró y contó que tenían retenida a la menor, mientras que su pareja "fue sospechosa" desde un principio para los encargados de la pesquisa."Ella hablaba siempre muy mal de la relación de la nena con su madre. Eso nos levantó sospechas", indicó Vogliolo.