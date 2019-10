El 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria es por algún dolor

Dolencias graves

El 11 de octubre de 2004 se reunieron en Ginebra (Suiza), la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP por sus siglas en inglés), la Federación Europea del Dolor (EFIC, también en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como co-sponsor y establecieron la fecha 17 de octubre como el Día Mundial contra el Dolor.La mayoría de las personas han sentido dolor alguna vez en su vida, ya sea por una caída, por una enfermedad o por algún malestar.Según las estadísticas, el 50% de las personas que acuden a recibir atención primaria, es por causa de algún dolor. Una de cada cinco de ellas sufre de dolor crónico y una de cada tres tiene dolencias tan graves que no pueden lograr tener una vida normal.La Organización Mundial de la Salud solicitó por ello que el dolor crónico pase a ser considerado una enfermedad y que su alivio sea catalogado como un derecho humano.Una de las enfermedades en las que el dolor es crónico es la fibromialgia, una patología de origen neurológico, resultado de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central.No existen factores causantes de la enfermedad pero sí factores predisponentes -como el hecho de ser mujer o de tener antecedentes familiares- o agravantes, como el estrés o una activación emocional mantenida."Yo me puse muy grave cuando mi esposo enfermó. Me vino una cosa que se llama fibromialgia, que gracias a Dios ya estoy librando pero sí es una enfermedad muy fuerte y los dos estamos. Por eso tenemos un enfermero y una enfermera", contó en julio María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana que encarnó a "La Chilindrina".En nuestro país la fibromialgia afecta a cerca de 2 millones de pacientes. El 80-90% de los casos son mujeres entre los 30 y 50 años de edad. El 10-20% restante lo constituyen hombres, ancianos y niños.Los especialistas que intervienen en el tratamiento incluyen en general a reumatólogos pediatras, terapistas físicos y ocupacionales, neurólogos, psicólogos y eventualmente psiquiatras, incorporando a la familia y a la escuela, que en base al conocimiento de la FMJ, colaboran positivamente en la mejoría de los pacientes.El dolor puede ser tan fuerte, como para que los niños no deseen comer, pasear o jugar; y se despierten tan agotados que no pueden ir al colegio. También pueden sufrir intestino irritable, piernas dormidas, pesadillas, despertares nocturnos, insomnio y descanso insuficiente, disminuyendo aún más su energía.Los niños cuyos padres tienen Fibromialgia, los que se resfrían con facilidad, se sienten siempre cansados o generalmente sienten malestares, tienen mayores posibilidades de contraerla. Pueden favorecer su aparición las reiteradas situaciones psicosociales o traumáticas, los malos tratos, la sobreprotección o la sobre exigencia."La terapia puede proporcionarle al niño la posibilidad de expresar sus dudas y temores acerca de la enfermedad, manejar los síntomas, las posibles dificultades psicosociales o ayudarlos a superarlas", explicó Blanca Mesistrano, paciente diagnosticada con fibromialgia y fundadora y presidente de la Asociación Fibroamérica.Desde la Asociación Fibroamérica se recalca la importancia de que los niños y adolescentes diagnosticados con FMJ continúen con su vida normal, frecuentando a sus amigos y practicando alguna actividad física suave para poder llegar a la edad adulta sin secuelas físicas o psicológicas. "Un ejercicio suave, como natación, caminar, elongar, practicar tai chi, andar en bicicleta y una dieta sana y adecuada, pueden ayudar a mejorar el síndrome", recomienda Mesistrano.En 2007 la Asociación Fibroamérica obtuvo los primeros certificados de discapacidad.Por su parte, desde la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri reclaman y luchan por la aprobación del proyecto de ley de la senadora Liliana Fellner que el 30 de noviembre de 2017 logró la media sanción del Senado para que la fibromialgia ingrese dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).La psicóloga Fanny Libertun, que utiliza la autocompasión en sus terapias, recomienda hacer mindfulness como una de las terapias para reducir el impacto de la fibromialgia: permite la reducción de moléculas proinflamatorias, la fatiga, mejora el sueño el control de ira y ansiedad y desapega del dolor y la aceptación social. Se trata de la observación de la conciencia con sus emociones, pensamientos, sensaciones, dolores a través de todos los sentidos.El mindfulness o atención plena es la práctica de estar en el presente y ver las cosas como son, sin ignorarlas, pero sin las exageraciones que causa una mente que trabaja constantemente.