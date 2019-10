Habló el ganador del Quini: "Pedí licencia y haré una gran fiesta", afirmó

Sociedad Un apostador ganó más de 44 millones de pesos en el Quini 6

El flamante ganador de los 44 millones de pesos del Quini 6 comentó a Cadena 3 que ya pidió licencia hasta fin de año y que "está averiguando salones" para hacer una gran fiesta con amigos.El afortunado es Eduardo Martí, encargado del servicio de limpieza de tribunales de Villa Dolores que compró el número junto con una compañera. "Es una alegría muy grande, todavía no razono lo que ha pasado. Estoy en las nubes", confesó.El hombre definió este jueves "como el primer día de su nueva vida" y reveló detalles del momento en el que se enteró que su boleto era el ganador del Quini 6."Veía un programa de televisión del Papa que había canonizado un nuevo santo. No me acuerdo el nombre, pero el periodista que narraba decía que había que pedirle al nuevo santo porque son muy milagrosos. Y muy adentro mío le pedí que me hiciera ganar el Quini", relató.Pese a que no recuerda el nombre del nuevo santo, dijo que a los cinco minutos del pedido un pariente le envío un mensaje del ganador. "Era la calle y el barrio de la agencia, así que chequee los números y finalmente era yo", contó.Ante la consulta sobre qué hará con el dinero, dijo que ya pidió licencia laboral hasta fin de año y que está buscando un salón para celebrar una gran fiesta con amigos. "Después analizaré bien qué hago. Seguramente haré un departamento para que quede para a mí o mi hija", manifestó.Los números de la fortuna fueron 10, 25, 11, 3, 30 y 20.