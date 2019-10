Cartel publicita línea para llamar por aborto: El audio de mujer que pide precio

La voz en el teléfono

Los trabajadores de la terminal de ómnibus de Concordia se sorprendieron, cuando encontraron en el baño de mujeres, un llamativo aviso que apareció pegado con cinta en la mañana del miércoles.El cartel estaba pegado en el sanitario y decía lo siguiente: "¿Embarazo no deseado?. Comunicate", afirma el aviso y muestra el número 343-4576199.Se trata de una línea telefónica ubicada en la capital de la provincia. Después de ver el aviso surgieron un sinnúmero de especulaciones. Algunos estiman que lo colocaron en horas de la madrugada y una de las señoras que trabaja en una de las boleterías de la terminal de Concordia, retiró el cartel.Muchos sostienen que podría ser de algún servicio donde se efectuaría una práctica clandestina de interrupción de embarazo, o, incluso, especulaban que ofrecían "adopciones ilegales u algún negocio fuera de la ley, porque es muy raro que lo publiquen en un baño".: "nosotros, te damos un turno para que vengas a Paraná y brindamos información que usted necesite", remarcó en diálogo con la joven que hacía la consulta.la mujer a cargo de la línea telefónica que motivaba a comunicarse en caso de embarazos no deseados.Ante la requisitoria de información y mayores detalles, la mujer respondió:"Quiero informarme para saber cómo hacer y ver si viajo a Paraná, porque no tengo una buena situación económica", dijo la joven que consultaba y la mujer respondió:Ante la consulta sobre el lugar al que debería concurrir para evacuar mayores dudas, la mujer insistió en no dar detalles aconcluyó. Elonce.com