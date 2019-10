Un gesto lleno de ternura: Policía amamantó a bebé abandonado por su madre

Foto: Yesenia Medina Crédito: El Territorio

El nombre de Yesenia Medina (25) estuvo ayer en boca de todos porque fue un factor fundamental para traer un poco de alivio a una situación desfavorable. Fue una de las oficiales que asistió a un bebé de unos tres meses, cuya madre había desaparecido, según lo comunicado por el padrastro de la mujer en la División Comando Santa Clara de Garupá, en la provincia de Misiones. La mujer se presentó después de casi un día sin noticias de ella en la sede policial.



Yesenia, que es mamá de Solange (5 meses) y de Enzo (9), no dudó y le dio de mamar al verlo tan desprotegido. "Mi primera reacción fue alzarlo, tomarlo en brazos. Salió de mí amamantarlo, le consulté al abuelo y me dijo que no había problema", contó la mujer al diario El Territorio.



Según cuentan quienes la vieron en ese momento, el pequeño se durmió al poco tiempo de que ella lo tomó en brazos y le dio el pecho. Es que como madre conoce muy bien del vínculo que se produce entre madre e hijo al momento de la lactancia.



"Me enterneció verlo porque tengo una nena de cinco meses y me dio mucha ternura. Me imaginaba que era mi hijo, él necesitaba tomar el pecho, me tocaba la cara", expresó la oficial, que además aseguró que no dudaría en volver a hacerlo.



Yesenia describió al momento como muy emotivo y hermoso. "Cuando lo vi no me animé a llorar, pero estuve a punto porque es un ser inocente", compartió.



Madre desaparecida

La madre del pequeño tiene 33 años y otros cinco niños que se encontrarían al cuidado del abuelo, según lo confirmó Eleuterio P., padrastro de la mujer.



El hombre también contó que la joven lo visitó en la noche del lunes en compañía del bebé pero al cabo de unas horas desapareció. Fue así que ayer por la mañana, viendo que la muchacha no había regresado y el niño seguía en su hogar, decidió dar aviso a la Policía, que dispuso personal para dar con el paradero.



"Dejó una mochila y la documentación de ella. Entonces se dispuso un despliegue de personal policial para dar con el paradero de la mujer. Se hicieron entrevistas con vecinos y comerciantes de la zona, se buscó en paradas de colectivos y se puso en conocimiento a la Comisaría de la Mujer", señaló la comisario Griselda García.



Según el testimonio de Eleuterio, la joven lo visitaba de vez en cuando para pedirle dinero pero nunca antes había dejado a sus hijos o desaparecido sin dar aviso a sus familiares.



Anoche, la mujer se presentó en la sede policial y se resolvían los pasos a seguir.