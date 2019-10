Caso Abril: Manipulación y el lugar a donde estuvo, ejes de la investigación

Abril Caballé apareció el martes a la madrugada en la casa de sus vecinos. La nena, que había desaparecido el 9 de octubre en la localidad bonaerense de Punta Indio, le dijo a la policía que estuvo en una casa abandonada cerca del arroyo Sarandí. Sin embargo,. Este fin de semana, un fuerte temporal cayó sobre Buenos Aires. Los médicos que la revisaron. Tampoco, de deshidratación. ¿Cómo hizo una nena de 10 años para sobrevivir sola en tales condiciones, sin comida ni agua?Mientras tanto, uno de los dos detenidos confesó ante los detectives: "Victoria y yo la tuvimos todo este tiempo". Un relato que tiene mayor sentido para los investigadores del caso.. Incluso, destacaron que la niña se niega a hablar con su propia mamá.El intendente de Punta Indio, Hernán Yzurieta, tiene una explicación para la conducta de Agüero. "Es una psicópata", dijo a. Para el jefe comunal. La vecina había denunciado a Magdalena Caballé por maltrato."Antes era una actriz, cuando salía por televisión. Lo que me hacía enojar muchísimo. Pero después se empezó a ver sin personaje. Y era una psicópata. No sé qué era", señaló Yruzieta. "Para muchos fue una sorpresa, pero nosotros veíamos que había algo muy clarito que no cerraba", agregó."Ellos (por Agüero y Rivarona) todo el tiempo quisieron llevar a los medios a acusar a la madre, que tendrá sus problemas, pero no era lo que esta mujer planteaba", cerró el intendente que destacó el trabajo del fiscal Juan Menucci.Pese a estas declaraciones, fuentes judiciales indicaron queEn ese sentido, es importante develar, mediante pericias,a. En tanto, Abril sería trasladada a un lugar de abrigo por orden judicial.Victoria Agüero se presentó a las 6 de la madrugada de este martes en el centro turístico de Punta Indio, base operativa del Comité de Crisis destinado a la búsqueda de Abril Caballé. Les dijo a los investigadores que, luego de declarar en la fiscalía el lunes, regresó a su casa junto a su marido.Según la vecina, al ingresar a la vivienda escucharon que los perros ladraban."En ese momento, "Eric" se dirigió al fondo de la casa y observó que el auto For Fairlane, abandonado bajo un tinglado, tenía la puerta delantera derecha abierta", dijo la principal detenida. En su interior, encontró a Abril. "Estaba mojada y embarrada", aseguró.Según su declaración, "la hizo bañar, le dieron ropa limpia y le dio de comer". El testimonio sería parte de otro engaño de Agüero, quien incurrió en numerosas contradicciones en su declaración del lunes, al igual que su marido.La confesión de Rivarona no da por terminada de la investigación. El marido de la vecina, que había denunciado a la madre de Abril por maltrato, admitió que ellos fueron los responsables de su desaparición. Con la nena de 10 años a salvo en una casa de abrigo, los fiscales Juan Menucci y Silvana Grassi estudian todas las hipótesis.Los peritos deben establecer el lugar donde Abril estuvo retenida por seis días. En ese sentido,Este martes, Agüero se presentó ante el Comité de Crisis a cargo del caso y les aseguró que la nena había aparecido en ese vehículo "mojada y embarrada". Dijo, además, que hicieron que se bañe, que le dieron ropa nueva y que la alimentaron. Al día siguiente, informaron a la policía de la presunta aparición.Abril Caballé desapareció el 6 de octubre pasado cuando regresó a la playa a buscar su muñeca. La Policía bonerense la buscó durante seis días por cielo, tierra y agua, pero no lograban dar con indicios de su paradero.Incluso, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó por primera vez "Alerta Sofia", un protocolo especial que utiliza Facebook para enviar alertas a los celulares de usuarios que se encuentren en el rango de búsqueda.Una de sus vecinas, Victoria Agüero, tomó protagonismo al denunciar por televisión a la madre de la nena. Fue demorada por el fiscal y, pese a que en su declaración tuvo numerosas contradicciones, regresó a su casa junto a su marido. Horas más tarde, regresó a la Policía y contó que Abril había aparecido en un auto abandonado en su domicilio.Fue su marido, Emanuel Rivarona, quien confesó que la menor estuvo todo este tiempo con ellos.