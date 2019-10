Tristeza en el mundo periodístico: murió Marcelo Zlotogwiazda

Nacido el 6 de octubre de 1958 en Buenos Aires, Zlotogwiazda egresó en 1982 de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como licenciado en economía y trabajó durante muchos años en el Grupo SOCMA, de Franco Macri.



Pero en 1985 empezó a incursionar en la comunicación y arrancó escribiendo para El Periodista y, en radio, participando de Sin anestesia, el programa de Eduardo Aliverti.



En lo que respecta a medios gráficos estuvo en El Porteño, Página/12, Tres Puntos, El Cronista Comercial, Veintitrés e InfoNews, al tiempo que escribió los libros La mafia del oro y Citibank vs. Argentina: Historia de un país en bancarrota.



En radio, también integró Rompecabezas (Rock & Pop), Esto que pasa (Del Plata), Magdalena tempranísimo y Buen día Santo (Radio Mitre), pero también condujo en Rock & Pop el programa Aire comprimido y, en Radio Mitre, Hora pico y La otra pata.



Asimismo, hasta el año pasado condujo en Radio 10 La vuelta de Zloto, ciclo que había arrancado en Radio Del Plata.



En televisión fue columnista de Día D, Detrás de las noticias y La información, al tiempo que condujo Periodistas y Palabras más, palabras menos por Todo Noticias (TN), este último armando una reconocida dupla con Ernesto Tenembaum.



Además, "Zloto", como se lo conocía, ganó un premio Martín Fierro y dos Konex, entre otros reconocimientos.



"Con el tiempo me di cuenta de que tengo ciertas características apropiadas para el ejercicio de la profesión.



Siempre digo que una condición necesaria, no suficiente, para ser un buen periodista es que te excite la información", le dijo Zlotogwiazda a Periódico el Barrio en 1999.



NA