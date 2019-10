Chubut sigue sin clases y hay temor de promoción de alumnos por decreto

En 1990 Santa Cruz experimentó uno de los paros docentes más importantes de los que se tenga recuerdo. Y una de las consecuencias que dejó aquel estallido fue que los alumnos debieron pasar de año por decreto.



En Chubut, la sola mención de aquel episodio provoca escozor. En la actualidad, la Provincia se enfrenta ante una realidad que golpea. Al finalizar la semana, los docentes llegarán a 65 días sin dar clases. Una suma que pone en jaque el derecho a la educación y convoca aquel triste recuerdo de la provincia vecina.



En lo concreto, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) inició este martes un nuevo paro de 120 horas que llevará a que los alumnos locales alcancen un 65 de 135 días de clases, casi un 50 por ciento en situación de paro.



Pese a que la Ley 25.864, Art. 1 fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, la Provincia ya no podrá alcanzar ni siquiera un mínimo cercano ya que, hasta el momento, los alumnos sólo tuvieron 90 días de actividad escolar, la mitad de lo establecido a sólo dos meses de la fecha estipulada de cierre.



Justamente con el fin de provocar un cambio necesario, la senadora del Frente para la Victoria, Nancy González, presentó un proyecto para que se declare la emergencia educativa en Chubut. "Esto está avalado por la Ley Nacional de Educación pero no ha tratado porque el oficialismo del presidente Macri paralizó las cámaras".



Los docentes se reunieron la semana pasada con el ministro de Educación, Pablo Cassutti, pero no llegaron a un acuerdo. Desde la oposición aseguran que la no resolución del asunto por parte del gobernador Mariano Arcioni ya forma parte de una intención concreta: esperar el salvataje de un nuevo gobierno nacional.



"La gente en la calle te dice que no tolera más el paro docente y hasta piden que Provincia descuente los días porque entienden que ya se pasaron de la raya", le aseguró a un medio local Ricardo Sastre, intendente de Puerto Madryn y vicegobernador electo.



Más allá de que hubo puntos de acuerdo en lo referido al pago escalonado y las acciones que lleva adelante la Provincia en el reacondicionamiento de las escuelas, el descuento de los días no trabajados es una de las variables de negociación que utiliza el arcionismo y que, por lo pronto, no han calado hondo en los gremios.