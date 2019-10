Grupo de vecinos limpió una playa de Concordia e invitan a replicar la acción

En la tarde del viernes, con las temperaturas elevadas, un grupo de voluntarios de diferentes edades se sumaron para limpiar la playa Nebel, de Concordia.



"Surgió de la iniciativa de un grupo de jóvenes que se llama No Más Plástico; además contamos con la presencia del grupo Jóvenes por el Clima Concordia, esto se nos ocurrió por todo lo que el agua se lleva. Si el plástico está en la playa va a ir al río, esto es simbólico, no podemos estar en toda la ciudad, por lo tanto invitamos también al Estado que se haga cargo de ayudarnos a juntar y a reciclar para limpiar, lo mismo que el control a través de penalidades; lamentablemente, es la única forma en que entendemos", dijo Hida.



Para tener fuerza legal proponen elevar la iniciativa al Concejo Deliberante y esperan la confección de nuevas ordenanzas, "queremos exponer esta iniciativa, visibilizarla a la comunidad y tener más adhesiones, hasta podemos ir a la banca del pueblo, necesitamos estar acompañados del gobierno para concientizar a más personas", comentaron a El Sol.



Los jóvenes dejan sus horas de trabajo y de descanso. Había madres con sus hijos pequeños y el trabajo voluntario para ellos es un legado.



Proponen un nuevo encuentro para juntar plásticos el próximo martes en la costanera, "después del feriado habrá mucha basura y vamos el martes, también invitamos a través de nuestras redes como "No más Plásticoo en Instagram y en Facebook", dijo Noelia.



Yael desde "Jóvenes por el Clima Concordia" invitó a sumarse en la concientización por el cambio climático, "convocamos a todas las personas los días viernes a las 19 horas en la plaza 25 de Mayo donde hablaremos y haremos acciones de concientización por esta problemática que nos afecta a todos, reclamamos una justicia climática nos están robando el futuro a escala mundial", dijo.